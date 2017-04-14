Yurt geneli hava durumu 14 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, yurdun genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu da yağışlar etkili olacak

Yapılan değerlendirmelere göre: Marmara ve Ege'de rüzgarlar çoğunlukla kuvvetli, yalnızca Güney Ege'de orta kuvvetli, karayelden biraz aşacak. Akdeniz ve İç Anadolu'da yağışlar var. Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ıslanıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu komple ıslanıyor ve önümüzdeki 3 gün bu yağışlar devam edecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 18