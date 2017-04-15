Espri sandılar Tüp bebek için kliniğe giden çift ikiz kardeş çıktı

Amerika'da tüp bebek tedavisi yapmak için doktorla görüşen çift, DNA örneklerini verdiklerinde ikiz olduklarını öğrendi. Olayın espri olduğunu sanan çift, farklı aileler tarafından evlat edinilmiş

ABD'nin Missisippi eyaletinde çocuk sahibi olamayan evli çift tüp bebek yapmak için kliniğe gitti. Ancak DNA örneklerini veren çift hayatlarının şokunu yaşadı.

İKİ PROFİLDEKİ ŞAŞIRTAN BENZERLİK

İngiliz The Sun'ın haberine göre klinik doktoru "Süreçte, genetik geçmişlerinin profilini oluşturmak için kadın ve erkekten DNA örneği alıyoruz. Bu rutin bir şeydir ve normalde iki örnek arasında ilişki olup olmadığına bakmayız. Fakat bu sefer, laboratuvar asistanları, iki profildeki benzerliği görünce çok şaşırdı." diye konuştu.Doktor ilk başta ikilinin kuzen olduğunu düşünse de genetik benzerlik kuzenden öte bir tablo ortaya çıkarmış. İki hastanın doğum tarihlerinin aynı olduğunu gören doktor çiftin ikiz olduğundan emin olmuş.

ESPRİ SANDILAR

Doktor talihsiz çifte haberi verince çift bu durumu bir espri sanmış. Doktor, çiftin ikiz olduğu konusunda ısrar edip DNA kanıtını da gösterince, çiftin kendisine 'lütfen şaka yaptığını söyle' dediklerini aktardı.

FARKLI AİLELER TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMİŞLER

Habere göre üniversitede tanışıp aşık olan çift, biyolojik anne ve babaları trafik kazasında hayatını kaybedince farklı aileler tarafından evlat edinilmiş. Aileler, ikisine de bir ikizi olduğunu haber vermemiş. Doktor, evli çiftin birlikte bir gelecek planlamaya devam ettiğini söyledi.