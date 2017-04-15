8 aylÄ±k bebek 17 kiloya ulaÅŸtÄ± ailesi yemek yetiÅŸtiremiyor

Hindistan'da 8 aylÄ±k bebek, 4 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun kilosuna ulaÅŸtÄ±. Anne ve babasÄ± Ã§ocuÄŸu doyurmakta zorlanÄ±yor

Hindistan'Ä±n Pencap eyaletinde normal bir kiloda dünyaya gelen Chahat Kumar adlÄ± bebek 8 ay içinde 17 kiloya ulaÅŸarak 4 yaÅŸÄ±ndaki bir çocukla aynÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa geldi. Ailesi ve doktorlarÄ± durumun nedenini anlayamazken Chahat Kumar'Ä±n annesi Reena, "Chahat'tan önce bir erkek çocuÄŸumu doÄŸum esnasÄ±nda kaybettim. KÄ±zÄ±mÄ± da kaybetmek istemiyorum. Ortalama bir bebeÄŸin dört katÄ± kadar yiyiyor, yemek vermediÄŸimiz zaman da sürekli aÄŸlÄ±yor." dedi.