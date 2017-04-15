Ana Sayfa | YAÅžAM 15/04/2017 21:06

AKP'li vekil 7 yÄ±l sÃ¼ren kÃ¼skÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ sona erdirdi

7 yÄ±ldÄ±r kÃ¼s

Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan DeligÃ¶z kÄ±zlarÄ±nÄ±n kocaya kaÃ§masÄ± sonucu 7 yÄ±ldÄ±r kÃ¼s olan aileyi barÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz 7 yÄ±l süren küs olan aileyi barÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.  Oltu'da ikamet eden Erol BaÅŸar, 7 yÄ±l önce Olur'daki sevdiÄŸi kÄ±zÄ± kaçÄ±rdÄ± ve evlendi. Daha sonra Emel BaÅŸar'Ä±n ailesi kaçan kÄ±zlarÄ±nÄ± bir türlü affetmediler. Küskün olan aileye barÄ±ÅŸmak için giriÅŸimde bulunmalarÄ±na raÄŸmen kÄ±zÄ±n ailesi barÄ±ÅŸmaya yanaÅŸmadÄ±.

DELÄ°GÖZ'DEN YARDIM Ä°STEDÄ°

Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± için gittiÄŸi Olur'da milletvekilinin önüne çÄ±karak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlatan genç çift, Deligöz'den yardÄ±m isteyerek ailesi ile artÄ±k barÄ±ÅŸmak istediklerini ve yardÄ±m etmelerini istedi. Milletvekili Deligöz, Emel BaÅŸar'Ä±n ailesi ile irtibata geçerek küskünlüÄŸe noktayÄ± koydu. Daha sonra Damat Erol BaÅŸar eÅŸi Emel BaÅŸar ve 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Berat ile 7 yÄ±l sonra baba evine giderek barÄ±ÅŸtÄ±lar. Milletvekili Deligöz'e minnettar olduklarÄ±nÄ± belirten iki aile 7 sonra barÄ±ÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±lar.

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