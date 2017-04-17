Ana Sayfa | YAÅžAM 17/04/2017 12:22

Meteoroloji Marmara'yÄ± uyardÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

meteoroloji

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Marmara'ya saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

Genel Müdürlükten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±nda  beklenen saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanaÄŸÄ±n, Edirne, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ ve  Çanakkale çevreleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± ilçelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ±  belirtildi. AçÄ±klamada ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi yaÅŸanabilecek  olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

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