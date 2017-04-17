Marmara Denizi turuncu renge bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

TekirdaÄŸ sahilinde denizin rengindeki deÄŸiÅŸiklik gÃ¶renleri ÅŸok etti

16 Nisan Pazar günü TekirdaÄŸ sahillerinde görülen turuncu renk, görenleri ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi. Bunun sebebi, denizde yaÅŸayan canlÄ±larÄ±n, alg ve planktonlarÄ±n yÄ±lÄ±n belirli dönemlerinde fazla üremeleri olarak gösteriliyor. Ä°çerdikleri pigmentler ve salgÄ±larÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸuna göre su, deÄŸiÅŸik renkler alabiliyor. "KÄ±rmÄ±zÄ± gelgit" adÄ± verilen bu oluÅŸum, bazÄ± canlÄ± türlerinin oluÅŸturduÄŸu sürüler tarafÄ±ndan meydana geliyor.