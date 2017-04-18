1 yÄ±ldÄ±r kÄ±llarÄ±nÄ± hiÃ§ almayan genÃ§ kÄ±z nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Bacak ve koltuk altÄ±ndaki kÄ±llarÄ±nÄ± 1 yÄ±ldÄ±r hiÃ§ almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Morgan Mikenas, bunun nedenini Ã§ektiÄŸi video ile aÃ§Ä±kladÄ±

2016 yÄ±llarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda bacak ve koltukaltÄ± kÄ±llarÄ±nÄ± almayÄ± bÄ±rakan fitness bloggerÄ± Morgan Mikenas, online bir videoyla bu radikal kararÄ±nÄ±n nedenlerini anlattÄ±.Instagram'da özgürce kÄ±llarÄ±nÄ± sergileyen kadÄ±n, takipçilerine vücutlarÄ±ndan utanmamalarÄ± mesajÄ±nÄ± veriyor.Morgan, "Ä°lk sebebi çok fazla zaman almasÄ±ydÄ±. Uzatmaya baÅŸladÄ±ktan bir süre sonra çok yumuÅŸak hissettirdiÄŸini ve harika bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸündüm. Kimse vücudundan utanmasÄ±n. DoÄŸanÄ±n vücudumuza koyduÄŸu bir ÅŸeyden neden kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ki! Belli ki bunun olmasÄ± gerekiyor." diye açÄ±kladÄ±. Morgan, uzun kÄ±llarÄ±yla daha seksi hissettiÄŸini ve erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n da onu böyle güzel bulduÄŸunu belirtiyor.