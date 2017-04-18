Ana Sayfa | YAÅžAM 18/04/2017 15:13

Nisan ayÄ±nda yaÄŸan kar etkisini arttÄ±rdÄ± KÄ±rklareli beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

KÄ±rklareli'nin Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 4 santimetreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor

Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, zaman zaman etkisini arttÄ±rÄ±yor.  Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 derece ölçüldüÄŸü kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dereköy köyünde yaÅŸayan vatandaÅŸlardan Necdet Akay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, nisan ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bazÄ± bölgelerde 4 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilerek öz çekim yaptÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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Morgan Mikenas,

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