Nisan ayÄ±nda yaÄŸan kar etkisini arttÄ±rdÄ± KÄ±rklareli beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

KÄ±rklareli'nin Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 4 santimetreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor

Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, zaman zaman etkisini arttÄ±rÄ±yor. Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 derece ölçüldüÄŸü kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dereköy köyünde yaÅŸayan vatandaÅŸlardan Necdet Akay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, nisan ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bazÄ± bölgelerde 4 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilerek öz çekim yaptÄ±ÄŸÄ± görüldü.