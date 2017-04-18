KÄ±yametten kurtulmak iÃ§in kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nak hazÄ±rlÄ±yorlar

ABD ordularÄ±nÄ±n mÃ¼himmat ve silahlarÄ±nÄ± depolamak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n kÄ±yametten kurtulmak iÃ§in kullanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Amerika'da ordunun silah ve mühimmat depolamak için kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklar, uzunca bir süre kullanÄ±lmaz durumda kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan bir firma tarafÄ±ndan, sÄ±ÄŸÄ±nak olarak satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lacak.OlasÄ± bir kÄ±yamet senaryosundan kurtulmak için eski bir askeri sÄ±ÄŸÄ±nak kompleksinden yerinizi ayÄ±rtarak hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayabilirsiniz.575 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n bulunduÄŸu Güney Dakota'daki tesisin geçmiÅŸi 1942 yÄ±lÄ±na kadar uzanÄ±yor.Vivos xPoint adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dünyanÄ±n en büyük "hayatta kalma topluluÄŸu" olarak anÄ±lan dev tesisteki sÄ±ÄŸÄ±naklar 220 tonluk bir patlamaya dayanabilecek saÄŸlamlÄ±kta. Çelik ve betonla güçlendirilen sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n her birinde 10 kiÅŸinin yaÅŸayabileceÄŸi büyüklükte bir alan mevcut.