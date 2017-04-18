Ana Sayfa | YAÅžAM 18/04/2017 21:39

KÄ±yametten kurtulmak iÃ§in kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nak hazÄ±rlÄ±yorlar

kÄ±yamet sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±

ABD ordularÄ±nÄ±n mÃ¼himmat ve silahlarÄ±nÄ± depolamak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n kÄ±yametten kurtulmak iÃ§in kullanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Amerika'da ordunun silah ve mühimmat depolamak için kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklar, uzunca bir süre kullanÄ±lmaz durumda kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan bir firma tarafÄ±ndan, sÄ±ÄŸÄ±nak olarak satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lacak.OlasÄ± bir kÄ±yamet senaryosundan kurtulmak için eski bir askeri sÄ±ÄŸÄ±nak kompleksinden yerinizi ayÄ±rtarak hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayabilirsiniz.575 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n bulunduÄŸu Güney Dakota'daki tesisin geçmiÅŸi 1942 yÄ±lÄ±na kadar uzanÄ±yor.Vivos xPoint adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dünyanÄ±n en büyük "hayatta kalma topluluÄŸu" olarak anÄ±lan dev tesisteki sÄ±ÄŸÄ±naklar 220 tonluk bir patlamaya dayanabilecek saÄŸlamlÄ±kta. Çelik ve betonla güçlendirilen sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n her birinde 10 kiÅŸinin yaÅŸayabileceÄŸi büyüklükte bir alan mevcut.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
su festivali

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kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Nisan ayÄ±nda yaÄŸan kar etkisini arttÄ±rdÄ± KÄ±rklareli beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

KÄ±rklareli'nin Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 4 santimetreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor

Morgan Mikenas,

1 yÄ±ldÄ±r kÄ±llarÄ±nÄ± hiÃ§ almayan genÃ§ kÄ±z nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Bacak ve koltuk altÄ±ndaki kÄ±llarÄ±nÄ± 1 yÄ±ldÄ±r hiÃ§ almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Morgan Mikenas, bunun nedenini Ã§ektiÄŸi video ile aÃ§Ä±kladÄ±