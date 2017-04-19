Mahkeme'den 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za tecavÃ¼z eden iki zanlÄ±ya komik ceza

Girne'de 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸuna tecavÃ¼z eden iki zanlÄ±ya 5-6 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

Gine'de Åžubat ayÄ±nda 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna tecavüz eden Ibrahim Sory Conte ve Alpha Ibrahim Cisse adlÄ± 2 zanlÄ±ya ceza verildi. Gine Kaloum Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Ibrahim Sory Conte 5, Alpha Ibrahim Cisse ise 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. AÄŸlayarak piÅŸman olduÄŸunu ve bir daha böyle bir suç iÅŸlemeyeceÄŸini söyleyerek mahkemeden hoÅŸgörülü olmalarÄ±nÄ± isteyen Conte, 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± stüdyoda prova yaparken taciz ettiÄŸini ifade etti. ÅžahÄ±s, "2 Åžubat 2016 tarihinde ilk kez atölye çalÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken kÄ±zÄ±n geldiÄŸini gördüm ve orada ne iÅŸi olduÄŸunu sorduÄŸumda kÄ±z cevap vermedi. YalnÄ±z kalmak için fÄ±rsat kolladÄ±m ve etrafta kimse yokken kÄ±za tecavüz ettim" dedi. SavcÄ±nÄ±n "Taciz ederken bundan keyif aldÄ±nÄ±z mÄ±?" sorusuna ise sanÄ±k cevap vermedi. Doktor tarafÄ±ndan küçük kÄ±za yapÄ±lan adli muayenede tecavüz bulgularÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. DiÄŸer sanÄ±k Alpha Ibrahima Cisse ise, kÄ±z çocuÄŸuna iki farklÄ± yöntemle tecavüz ettiÄŸini söyleyerek, mahkemeden affedilmesini istedi.