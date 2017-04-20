Nezle ve grip kapÄ±da SoÄŸuklar ve yaÄŸÄ±ÅŸlar geri geliyor

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde soÄŸuk hava ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ hakim olacak

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, yurdun yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren kuzeybatÄ± bölgelerden baÅŸlayarak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n, ardÄ±ndan ise serin havanÄ±n etkisine gireceÄŸi; hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Cuma günü kuzeybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batÄ± bölgelerinde hissedilir olmak üzere (6-12 derece) azalarak mevsim normalleri altÄ±nda seyredeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul'da özellikle öÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸ ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸmesi bekleniyor.

PerÅŸembe günü;

Marmara, Ege, Göller Yöresi, Ä°ç Anadolunun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Karadenizin iç kesimleri, DoÄŸu Anadolunun kuzeyi ve GüneydoÄŸu Anadolunun doÄŸusunun yerel olarak saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; MarmaranÄ±n güneyi, Ege ve BatÄ± Akdeniz ile Ä°ç Anadolunun batÄ±sÄ±nda güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (60-80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n; Karadeniz bölgesinde hissedilir derecede olmak üzere artmaya devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

Cuma günü;

Marmara, Ege, Karadeniz ve BatÄ± Akdeniz ile Ä°ç Anadolunun yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Afyonkarahisar, UÅŸak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± (21-50 kg/metrekare) bekleniyor. RüzgarÄ±n; Ä°ç Anadolunun güney ve doÄŸusu, Göller Yöresi ile Orta ve DoÄŸu Karadenizin iç kesimlerinde güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) ve yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (50-70 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n; yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde hissedilir derecede azalmaya baÅŸlarken, diÄŸer yerlerde artmaya devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

Cumartesi ve 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± Pazar günü;

Karadeniz, Ä°ç Anadolu, Güney ve Ä°ç Ege, BatÄ± Akdeniz ile DoÄŸu Anadolunun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Karadenizin iç kesimlerinin, Ä°ç Egenin, Göller Yöresinin ve Ä°ç Anadolunun yüksek ve daÄŸlÄ±k kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n; yurdun kuzey, iç ve batÄ± bölgelerinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.