Ana Sayfa | YAÅžAM 20/04/2017 13:53

Survivor 2017'nin efsane dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ daÄŸÄ±lÄ±yor

Sema, Ä°lhan, Sema ve Furkan

Survivor'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sema, Ä°lhan, Sema ve Furkan dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n iliÅŸkileri kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na geldi

Ä°lgiyle izlenen 'Survivor 2017'nin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak yeni bölümüne ünlüler takÄ±mÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma damga vuracak. Ödül oyunu esnasÄ±nda Sema'ya sinirlenen Serhat, "Ben sana bir daha hiçbir ÅŸey söylemiyorum" diyerek Sema'yÄ± sert bir dille uyardÄ±. Ä°kili arasÄ±nda yaÅŸanan bu gerginlik, yarÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±ndan beri birlikte hareket eden Sema, Ä°lhan, Sema ve Furkan dörtlüsü daÄŸÄ±lÄ±yor mu sorusunu akÄ±llara getirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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