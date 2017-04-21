Ana Sayfa | YAÅžAM 21/04/2017 10:50

Yurt geneli hava durumu 21 Nisan 2017

hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Akdeniz'in ve Ä°ç Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda da yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸ Ä°ç Anadolu bölgesinde, cumartesi pazar bölgenin genelinde olacak ve yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dönebilecek. Karadeniz'in tamamÄ± Ä±slanÄ±yor. Orta Karadeniz'de yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde.DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu parçalÄ± bulutlu. Cumartesi günü DoÄŸu Anadolu'da bulutlar artÄ±yor, pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. Bitlis, Van, Hakkari çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli olacak. 

BÖLGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar hafif olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ÇANAKKALE °C, 14°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ISTANBUL °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

YALOVA °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

EGE

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve kÄ±yÄ± kesimlerinin yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra UÅŸak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

 

A.KARAHISAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

 

IZMIR °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

MUÄžLA °C, 16°C

Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

UÅžAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

 

AKDENÄ°Z

ParçalÄ±, batÄ±sÄ± yer yer çok bulutlu, BatÄ± Akdeniz'in saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; iç kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

ADANA °C, 25°C

ParçalÄ± bulutlu

 

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

MERSÄ°N °C, 22°C

ParçalÄ± bulutlu

 

Ä°Ç ANADOLU

ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

ANKARA °C, 12°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ESKÄ°ÅžEHÄ°R °C, 11°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

NÄ°ÄžDE °C, 22°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu

 

YOZGAT °C, 17°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

BATI KARADENÄ°Z

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

 

BARTIN °C, 11°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kesimi ve Giresun ile gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

AMASYA °C, 22°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

 

ARTVÄ°N °C, 25°C

ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu

 

SAMSUN °C, 11°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

 

TRABZON °C, 19°C

ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

 

DOÄžU ANADOLU

ParçalÄ±, kuzey ve doÄŸu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

BÄ°NGÖL °C, 19°C

ParçalÄ± bulutlu

 

ERZURUM °C, 16°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu

 

IÄžDIR °C, 24°C

ParçalÄ± bulutlu

 

MALATYA °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

 

GÜNEYDOÄžU ANADOLU

ParçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

 

ADIYAMAN °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

 

DIYARBAKIR °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

 

GAZIANTEP °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

 

SIIRT °C, 24°C

ParçalÄ± bulutlu

 

DENÄ°ZLERDE HAVA

Orta Karadeniz'de fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar bekleniyor.

 

KARADENÄ°Z

Hava Durumu: Çok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±; Rüzgar: BatÄ± Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doÄŸusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), DoÄŸu Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batÄ±sÄ± gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

 

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doÄŸusu yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akÅŸam saatlerinde kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

 

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan, kuzeyi kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

 

AKDENÄ°Z

Hava Durumu: ParçalÄ± bulutlu Rüzgar: DoÄŸu ve güneydoÄŸudan, doÄŸusu kuzeydoÄŸudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

 

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: ParçalÄ± ve çok bulutlu, Rüzgar: BatÄ± ve güneybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, GörüÅŸ: Ä°yi.

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