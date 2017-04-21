Yurt geneli hava durumu 21 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Akdeniz'in ve Ä°ç Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda da yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸ Ä°ç Anadolu bölgesinde, cumartesi pazar bölgenin genelinde olacak ve yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dönebilecek. Karadeniz'in tamamÄ± Ä±slanÄ±yor. Orta Karadeniz'de yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde.DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu parçalÄ± bulutlu. Cumartesi günü DoÄŸu Anadolu'da bulutlar artÄ±yor, pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. Bitlis, Van, Hakkari çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli olacak.

BÖLGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar hafif olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ÇANAKKALE °C, 14°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ISTANBUL °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

YALOVA °C, 12°C

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve kÄ±yÄ± kesimlerinin yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra UÅŸak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

IZMIR °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA °C, 16°C

Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

UÅžAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°Z

ParçalÄ±, batÄ±sÄ± yer yer çok bulutlu, BatÄ± Akdeniz'in saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; iç kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

ParçalÄ± bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MERSÄ°N °C, 22°C

ParçalÄ± bulutlu

Ä°Ç ANADOLU

ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R °C, 11°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

NÄ°ÄžDE °C, 22°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 11°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kesimi ve Giresun ile gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ARTVÄ°N °C, 25°C

ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParçalÄ±, kuzey ve doÄŸu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÄ°NGÖL °C, 19°C

ParçalÄ± bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu

IÄžDIR °C, 24°C

ParçalÄ± bulutlu

MALATYA °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

GÜNEYDOÄžU ANADOLU

ParçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

DIYARBAKIR °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

GAZIANTEP °C, 23°C

ParçalÄ± bulutlu

SIIRT °C, 24°C

ParçalÄ± bulutlu

DENÄ°ZLERDE HAVA

Orta Karadeniz'de fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar bekleniyor.

KARADENÄ°Z

Hava Durumu: Çok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±; Rüzgar: BatÄ± Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doÄŸusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), DoÄŸu Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batÄ±sÄ± gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doÄŸusu yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akÅŸam saatlerinde kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan, kuzeyi kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

AKDENÄ°Z

Hava Durumu: ParçalÄ± bulutlu Rüzgar: DoÄŸu ve güneydoÄŸudan, doÄŸusu kuzeydoÄŸudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: ParçalÄ± ve çok bulutlu, Rüzgar: BatÄ± ve güneybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, GörüÅŸ: Ä°yi.