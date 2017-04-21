Yurt geneli hava durumu 21 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Akdeniz'in ve Ä°ç Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda da yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸ Ä°ç Anadolu bölgesinde, cumartesi pazar bölgenin genelinde olacak ve yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dönebilecek. Karadeniz'in tamamÄ± Ä±slanÄ±yor. Orta Karadeniz'de yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde.DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu parçalÄ± bulutlu. Cumartesi günü DoÄŸu Anadolu'da bulutlar artÄ±yor, pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. Bitlis, Van, Hakkari çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli olacak.
BÖLGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA
MARMARA
ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar hafif olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 12°C
ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ÇANAKKALE °C, 14°C
ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ISTANBUL °C, 12°C
ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
YALOVA °C, 12°C
ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
EGE
ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve kÄ±yÄ± kesimlerinin yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra UÅŸak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
IZMIR °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MUÄžLA °C, 16°C
Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
UÅžAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
AKDENÄ°Z
ParçalÄ±, batÄ±sÄ± yer yer çok bulutlu, BatÄ± Akdeniz'in saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; iç kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
ParçalÄ± bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, öÄŸle saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MERSÄ°N °C, 22°C
ParçalÄ± bulutlu
Ä°Ç ANADOLU
ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ESKÄ°ÅžEHÄ°R °C, 11°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
NÄ°ÄžDE °C, 22°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 17°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
BATI KARADENÄ°Z
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 11°C
Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kesimi ve Giresun ile gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n; güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
ARTVÄ°N °C, 25°C
ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; öÄŸle saatlerinden sonra kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
TRABZON °C, 19°C
ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DOÄžU ANADOLU
ParçalÄ±, kuzey ve doÄŸu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÄ°NGÖL °C, 19°C
ParçalÄ± bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
ParçalÄ± ve çok bulutlu
IÄžDIR °C, 24°C
ParçalÄ± bulutlu
MALATYA °C, 23°C
ParçalÄ± bulutlu
GÜNEYDOÄžU ANADOLU
ParçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
ParçalÄ± bulutlu
DIYARBAKIR °C, 23°C
ParçalÄ± bulutlu
GAZIANTEP °C, 23°C
ParçalÄ± bulutlu
SIIRT °C, 24°C
ParçalÄ± bulutlu
DENÄ°ZLERDE HAVA
Orta Karadeniz'de fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar bekleniyor.
KARADENÄ°Z
Hava Durumu: Çok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±; Rüzgar: BatÄ± Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doÄŸusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), DoÄŸu Karadeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batÄ±sÄ± gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doÄŸusu yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akÅŸam saatlerinde kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatÄ±dan, kuzeyi kuzeydoÄŸudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.
AKDENÄ°Z
Hava Durumu: ParçalÄ± bulutlu Rüzgar: DoÄŸu ve güneydoÄŸudan, doÄŸusu kuzeydoÄŸudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, GörüÅŸ: Ä°yi, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: ParçalÄ± ve çok bulutlu, Rüzgar: BatÄ± ve güneybatÄ±dan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, GörüÅŸ: Ä°yi.