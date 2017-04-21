Ana Sayfa | YAÅžAM 21/04/2017 13:28

Londra Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±â€™nÄ± AÄŸÄ±rlayacak

Diyanet iÅŸleri baÅŸkanÄ± Londra'ya geliyor

Ä°ngiltere TÃ¼rk Diyanet VakfÄ± bu seneki kutlu doÄŸum haftasÄ± programÄ±nda Ã§ok Ã¶zel bir konuÄŸa ev sahipliÄŸi yapacak.

Ä°ngiltere Türk Diyanet VakfÄ± bu seneki kutlu doÄŸum haftasÄ± için çok özel bir program hazÄ±rladÄ±. 30 Nisan Pazar günü saat 13.30’da baÅŸlayacak programa çok özel konuklar davetli. Dünya Birincisi HafÄ±z Ali Tel’den Kuran ziyafetine ÅŸahit olacaÄŸÄ±mÄ±z programa ayrÄ±ca dünyaca meÅŸhur ilahi korosu Dr. Fatih Koca ve ekibi katÄ±lÄ±yor. ProgramÄ±n onur konuÄŸu ise Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet Görmez. DoÄŸu Londra’da düzenlenecek program Walthamstow Town Hall London E17 4JF adresinde gerçekleÅŸecek. DetaylÄ± bilgi için: + 44 (0) 208 340 55 00

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 21 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

iÅŸaret dili

Torununa iÅŸaret dili Ã¶ÄŸreten bÃ¼yÃ¼kannenin videosu rekor kÄ±rÄ±yor

Ä°ÅŸitme engelli torununa iÅŸaret dili Ã¶ÄŸreten bÃ¼yÃ¼kannenin eÄŸlenceli anlarÄ± sosyal medyada beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu

Sema, Ä°lhan, Sema ve Furkan

Survivor 2017'nin efsane dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ daÄŸÄ±lÄ±yor

Survivor'un yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sema, Ä°lhan, Sema ve Furkan dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n iliÅŸkileri kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na geldi