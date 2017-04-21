Londra Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±â€™nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±â€™nÄ± AÄŸÄ±rlayacak

Ä°ngiltere TÃ¼rk Diyanet VakfÄ± bu seneki kutlu doÄŸum haftasÄ± programÄ±nda Ã§ok Ã¶zel bir konuÄŸa ev sahipliÄŸi yapacak.

Ä°ngiltere Türk Diyanet VakfÄ± bu seneki kutlu doÄŸum haftasÄ± için çok özel bir program hazÄ±rladÄ±. 30 Nisan Pazar günü saat 13.30’da baÅŸlayacak programa çok özel konuklar davetli. Dünya Birincisi HafÄ±z Ali Tel’den Kuran ziyafetine ÅŸahit olacaÄŸÄ±mÄ±z programa ayrÄ±ca dünyaca meÅŸhur ilahi korosu Dr. Fatih Koca ve ekibi katÄ±lÄ±yor. ProgramÄ±n onur konuÄŸu ise Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet Görmez. DoÄŸu Londra’da düzenlenecek program Walthamstow Town Hall London E17 4JF adresinde gerçekleÅŸecek. DetaylÄ± bilgi için: + 44 (0) 208 340 55 00