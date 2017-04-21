KÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rmayÄ±n 23 Nisan'da kar geliyor

Meteoroloji'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 23 Nisan'da soÄŸuk hava, kar ve Ã§ok kuvvetli fÄ±rtÄ±na geldiÄŸi belirtildi

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünce, 23 Nisan Pazar günü yurdun çeÅŸitli yerlerinde yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi. Genel Müdürlükten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerler ise parçalÄ± bulutlu olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ÅŸeklinde görüleceÄŸi, soÄŸumayla birlikte BatÄ± Karadeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nÄ±n doÄŸusunun yüksekleri ve Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ile kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

KAR YAÄžIÅžI BATI KARADENÄ°Z'DE KUVVETLÄ° OLACAK

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n BatÄ± Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Rüzgar, güney ve güneybatÄ±, zamanla batÄ± ve kuzeybatÄ± yönlerden, Ä°ç Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BatÄ± Akdeniz, Orta Karadeniz ve GüneydoÄŸu Anadolu'da 50 ila 80 kilometre/saat olmak üzere yer yer fÄ±rtÄ±na, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'de 70 ila 100 kilometre/saat, zaman zaman 100 kilometre/saat üzerinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek.