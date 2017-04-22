MiraÃ§ Kandili ne zaman ve hangi dualar okunmalÄ±

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan MiraÃ§ Kandili yarÄ±n idrak edilecek

Müslüman alemi için büyük önem arz eden Miraç Kandili yaklaÅŸtÄ±. Milyonlarca Müslüman Allah'Ä±n büyük müjdeler vaad ettiÄŸi Miraç Kandili ne zaman sorusunu sormaya baÅŸladÄ±. 29 Mart'ta ihya edilen Regaip Kandili ile birlikte 3 aylara girildi. 3 aylardan ilki olan Receb ayÄ±nÄ±n 27'nci gününe gelen Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in miraca yükseldiÄŸi gün olarak biliniyor. 2017 yÄ±lÄ±nda Miraç Kandili, 23 Nisan Pazar günü idrak edilecek.

MÄ°RAÇ GECESÄ° OKUNACAK DUALAR

* AllahÄ±m, önümüzdeki ÅŸu upuzun hayat yolculuÄŸunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarÄ±mÄ±zÄ±n darlÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸbaÅŸa bÄ±rakma; akÄ±llarÄ±mÄ±zÄ± inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliÄŸin baskÄ±larÄ±ndan, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarÄ±ndan sÄ±yanet eyle. KapÄ±nÄ±n kullarÄ±nÄ±; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularÄ±na renk attÄ±ran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaÅŸmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaÅŸamak, hep rÄ±zadan söz edip gazap arkasÄ±ndan koÅŸmak ne acÄ±dÄ±r! Sen bizi kazanç yolu sanÄ±lan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

* Åžu mübarek gece hürmetine bizleri baÄŸÄ±ÅŸla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtÄ±k ve öyle bir alemde yaÅŸÄ±yoruz ki, önümüzde tuzak, arkamÄ±zda tuzak; uÄŸrayÄ±p geçtiÄŸimiz her yerde nefis, ÅŸeytan ve aynÄ± takÄ±mdan binlerce ifrit aÄŸÄ±nÄ± germiÅŸ av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocaÄŸÄ± ve isi-dumanÄ± gelip sinelerimize oturuyor. Ä°nayetine ihtiyacÄ±mÄ±z açÄ±k, çaresizliÄŸimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaÅŸtÄ±rabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamÄ±ÅŸ, kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ruh dünyamÄ±zÄ± da ancak Sen tamir edebilirsin. Ä°çimizi Sana döküyor, kusurlarÄ±mÄ±zÄ± Sana açÄ±yor ve bize yeniden insan olma yollarÄ±nÄ± göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

MÄ°RAÇ GECESÄ° NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kÄ±lÄ±nacak namaz on iki rekattÄ±r. Ä°ki rekatte bir selam verilerek kÄ±lÄ±nacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. KÄ±lÄ±nma zamanÄ± yatsÄ± namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±ktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiÄŸi zaman selamdan sonra yüz defa :

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duasÄ± okunur.