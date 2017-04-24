Ana Sayfa | YAÅžAM 24/04/2017 19:55

Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor 2017 Resmi Dini GÃ¼nleri

Ã¼Ã§ aylar

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa birsÃ¼re kaldÄ±. ÃœÃ§ aylar 29 Mart tarihinde baÅŸladÄ±. Ramazan ayÄ± ise 27 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak

Üç Aylar; birbiri ardÄ±na açÄ±lan rahmet ve maÄŸfiret kapÄ±larÄ± olan Recep, Åžaban ve Ramazan ayÄ±nÄ± içinde barÄ±ndÄ±ran, Regâib kandiliyle baÅŸlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayÄ±rlÄ± Kadir gecesiyle zirveye ulaÅŸan, Ramazan bayramÄ±yla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüÅŸen manevi yükseliÅŸ ve baÄŸÄ±ÅŸlanma aylarÄ±dÄ±r.

- 29 Mart 2017 - ÇarÅŸamba Günü | Üç AylarÄ±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 27 MayÄ±s 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'Ä±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 21 Haziran 2017- ÇarÅŸamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan BayramÄ± 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan BayramÄ± 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - SalÄ± Günü | Ramazan BayramÄ± 3. Gün

- 31 AÄŸustos 2017- PerÅŸembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban BayramÄ± 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban BayramÄ± 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban BayramÄ± 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban BayramÄ± 4. Gün

 
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