Bahar havasÄ±na Ã¶zlem duyuyorlar Bolu Nisan ayÄ±nda karlar altÄ±nda kaldÄ±

Nisan ayÄ±nÄ±n sonuna gelirken Bolu ve Ã§evresinde kÄ±ÅŸÄ±n etkisi hala sÃ¼rÃ¼yor

Bolu'da Nisan ayÄ±nÄ±n sonuna gelinirken kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini gösterdi.Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanÄ±p yeÅŸeren doÄŸanÄ±n üzerine örttü.Tabiat parkÄ±ndaki kar seviyesi kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ± aratmadÄ± ve 20 santime ulaÅŸtÄ±. Nisan ayÄ±nda yaÄŸan kar ile birlikte Abant'ta eÅŸsiz manzaralar oluÅŸtu. Tatilciler karla kaplÄ± göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüÅŸe çÄ±ktÄ±. BazÄ±larÄ± da faytonla göl turu attÄ±. Kar manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde bol bol fotoÄŸraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliÄŸin keyfini çÄ±kardÄ±. Tatilciler, "Bahar ayÄ±nda buraya geldik ama karla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu da bizi mutlu etti. BurasÄ± her mevsim çok güzel" dedi.