Ana Sayfa | YAÅžAM 24/04/2017 22:39

24 Nisan 2017 On numara sonuÃ§larÄ± belli oldu

On Numara Ã§ekiliÅŸi

24 Nisan 2017 tarihli 768. hafta On numara sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re kazanan rakamlar belli oldu

Pazartesi günleri büyük umutlarla oynanan Milli Piyango Ä°daresinin 5 farklÄ± kazan sisteminden biri olan olan On Numara’nÄ±n 24 Nisan tarihli sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. 768. hafta On Numara çekiliÅŸine göre büyük ikramiyeyi Adana – Ceyhan’dan bir kiÅŸi bildi ve talihli kiÅŸi 293 bin 160 lira 55 kuruÅŸun sahibi oldu.

Ä°ÅŸte On Numara’da kazandÄ±ran numaralar:  02-03-04-05-08-09-12-17-18-19-20-23-27-33-36-42-52-56-66-68-69-74

On Numara çekiliÅŸinde diÄŸer ikramiyelerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu; 9 bilen 122 kiÅŸi  bin 602 lira 90 beÅŸer kuruÅŸ, 8 bilen 2 bin 551 kiÅŸi 76 lira 70’er kuruÅŸ, 7 bilen 23 bin 122 kiÅŸi 16 lira 10’ar kuruÅŸ, 6 bilen 127 bin 871 kiÅŸi 3 lira altmÄ±ÅŸ beÅŸer kuruÅŸ, hiç bilmeyen 156 bin 229 kiÅŸi ise 3 lira 20 beÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±lar.

 
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