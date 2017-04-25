Ana Sayfa | YAÅžAM 25/04/2017 11:20

Yurt geneli hava durumu 25 Nisan 2017

meteoroloji

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde bugÃ¼n bulutlu bir hava hakim olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre, Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyli olsa da sÄ±caklÄ±k tÄ±rmanÄ±yor,güneÅŸ var bolca olacak çarÅŸamba da perÅŸembe de. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da da bol bol güneÅŸ var. Önümüzde ki üç günlük dönemde kayda deÄŸer bir bulutlanma bile yok.DoÄŸu Anadolu'da bulutlar biraz yoÄŸunlaÅŸÄ±yor, çarÅŸamba hava iyice açmÄ±ÅŸ olacak. GüneydoÄŸu'da ise bol güneÅŸ var çarÅŸamba da perÅŸembe de. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara:Az bulutlu 15

Ä°stanbul:Az bulutlu 17

Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 22

Adana:Az bulutlu 26

Antalya:Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 23

Samsun:ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Trabzon:ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Erzurum:Az bulutlu 9

DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± bulutlu 19

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