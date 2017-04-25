Yaban domuzlarÄ± 3 terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Irak'ta devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir tarÄ±m alanÄ±nda bulunan yaban domuzlarÄ±na yaklaÅŸan 3 terÃ¶rist saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak Ã¶ldÃ¼

Irak'Ä±n Kerkük kenti yakÄ±nlarÄ±nda etkili olan terör örgütü DEAÅž ile bölgede sÄ±klÄ±kla görülen yaban domuzlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Kerkük'e 53 kilometre uzaklÄ±ktaki Al-Rashad bölgesinde yer alan bir tarÄ±m alanÄ±na gelen yaban domuzlarÄ± burada DEAÅž'lÄ± teröristlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Yaban domuzlarÄ±nÄ±n terörist gruba saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve 3 DEAÅž teröristinin yaban domuzlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu öldüÄŸü belirtildi.