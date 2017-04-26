Ana Sayfa | YAÅžAM 26/04/2017 10:17

Yurt geneli hava durumu 26 Nisan 2017

hava durumu

Meteroroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu bir hakim olacak

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde güneÅŸ bolca görülüyor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da bol bol güneÅŸ var. Adana dolaylarÄ±nda sÄ±caklÄ±k 27 28 derecelere çÄ±kÄ±yor. Ä°ç Anadolu'da da sÄ±caklÄ±k yer yer 25 dereceye ulaÅŸacak. Karadeniz'den de yaÄŸÄ±ÅŸlar ayrÄ±ldÄ± güneÅŸ bolca görülüyor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu'da da yaÄŸÄ±ÅŸ yok bol güneÅŸ var. DoÄŸu Anadolu'da yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar, GüneydoÄŸu'da ise kÄ±smen bulutlanma olabilir.

BAZI Ä°LLERDE HAVA

Adana: Az bulutlu 26°C

Ankara: Az bulutlu 15°C

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 19°C

Erzurum: Az bulutlu 9°C

Ä°stanbul: Az bulutlu 17°C

MuÄŸla: Az bulutlu yarÄ±n zamanla parçalÄ± bulutlu 21°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12°C

Zonguldak: Az bulutlu 15°C 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
lamyaa

BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu iÃ§in kendisine kÃ¶tÃ¼ davrananlara bÃ¶yle cevap verdi

MÃ¼slÃ¼man olan 17 yaÅŸÄ±ndaki Lamyaa isimli kÄ±z, baÅŸÃ¶rtÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼msenmesinin ardÄ±ndan tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa bÃ¼yÃ¼k bir ders verdi

20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z

Ä°kna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar 20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z kÃ¶prÃ¼den atladÄ±

Sakarya'da 20 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkmenistan uyruklu genÃ§ kÄ±z tÃ¼m ikna Ã§abalarÄ±na raÄŸmen intihar etti. AFAD ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu genÃ§ kÄ±zÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

cani baba

Cani baba canlÄ± yayÄ±nda 11 aylÄ±k bebeÄŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

TaylandlÄ± cani baba Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda ilk Ã¶nce 11 aylÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± ardÄ±ndan da kendini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼