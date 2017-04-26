Yurt geneli hava durumu 26 Nisan 2017

Meteroroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu bir hakim olacak
YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde güneÅŸ bolca görülüyor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da bol bol güneÅŸ var. Adana dolaylarÄ±nda sÄ±caklÄ±k 27 28 derecelere çÄ±kÄ±yor. Ä°ç Anadolu'da da sÄ±caklÄ±k yer yer 25 dereceye ulaÅŸacak. Karadeniz'den de yaÄŸÄ±ÅŸlar ayrÄ±ldÄ± güneÅŸ bolca görülüyor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu'da da yaÄŸÄ±ÅŸ yok bol güneÅŸ var. DoÄŸu Anadolu'da yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar, GüneydoÄŸu'da ise kÄ±smen bulutlanma olabilir.
BAZI Ä°LLERDE HAVA
Adana: Az bulutlu 26°C
Ankara: Az bulutlu 15°C
DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 19°C
Erzurum: Az bulutlu 9°C
Ä°stanbul: Az bulutlu 17°C
MuÄŸla: Az bulutlu yarÄ±n zamanla parçalÄ± bulutlu 21°C
Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12°C
Zonguldak: Az bulutlu 15°C