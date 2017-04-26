Ana Sayfa | YAÅžAM 26/04/2017 12:26

Cani baba canlÄ± yayÄ±nda 11 aylÄ±k bebeÄŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

cani baba

TaylandlÄ± cani baba Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda ilk Ã¶nce 11 aylÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± ardÄ±ndan da kendini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Milliyet'in haberine göre Phuket'de terk edilmiÅŸ bir otelde 21 yaÅŸÄ±ndaki genç adam bebeÄŸinin annesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra önce 11 aylÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± ardÄ±ndan da kendisini öldürdü.Adam bebeÄŸini astÄ±ÄŸÄ± görüntüleri canlÄ± canlÄ± bebeÄŸin annesi olan kÄ±z arkadaÅŸÄ±na izletti. Çaresiz kadÄ±n polisi arasa da iÅŸe yaramadÄ±. Polis olay yerine geldiÄŸinde her ÅŸey için çok geçti. Küçük kÄ±z ve babasÄ± ölmüÅŸtü. Sosyal medyadaki görüntülerde kÄ±zÄ±nÄ±n boynuna bir düÄŸüm atan bir adam görülüyor. Ä°nternette hÄ±zlÄ±ca yayÄ±lan görüntüler gelen ÅŸikayetler üzerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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