Ana Sayfa | YAÅžAM 26/04/2017 12:58

Ä°kna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar 20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z kÃ¶prÃ¼den atladÄ±

20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z

Sakarya'da 20 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkmenistan uyruklu genÃ§ kÄ±z tÃ¼m ikna Ã§abalarÄ±na raÄŸmen intihar etti. AFAD ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu genÃ§ kÄ±zÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Sakarya'nÄ±n Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesinde saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda, 20 yaÅŸÄ±ndaki Türkmenistan uyruklu D.M. isimli genç kadÄ±n ailevi sorunlarÄ±ndan dolayÄ± köprüye çÄ±ktÄ±.Genç kadÄ±nÄ±n köprüye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören çevredeki nehirde balÄ±k tutan vatandaÅŸlar durumu hemen jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. OlayÄ±n haber verilmesi üzerine jandarma olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldÄ±. Genç kadÄ±n, jandarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerince bir süre boyunca ikna edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.Tüm çabalara raÄŸmen ikna olmayan Derya M. köprüden nehre atlayarak intihar giriÅŸiminde bulundu. SaÄŸlÄ±k görevlileri genç kadÄ±nÄ± kurtarabilmek için nehre atladÄ±. Olay yerine gelen AFAD ekipleri nehre bot indirerek kadÄ±nÄ± bulunduÄŸu yerden, suda bulunan saÄŸlÄ±k ekipleri yardÄ±mÄ±yla çÄ±kararak ambulansa teslim etti. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ToyotaSa Ä°lkyardÄ±m ve Acil Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Genç kadÄ±nÄ±n durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenilirken, jandarma konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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