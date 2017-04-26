BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olduÄŸu iÃ§in kendisine kÃ¶tÃ¼ davrananlara bÃ¶yle cevap verdi

MÃ¼slÃ¼man olan 17 yaÅŸÄ±ndaki Lamyaa isimli kÄ±z, baÅŸÃ¶rtÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼msenmesinin ardÄ±ndan tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa bÃ¼yÃ¼k bir ders verdi

MüslümanlÄ±ÄŸÄ±n gerekliliklerinden biri de baÅŸ örtüsü takmak. DiÄŸer dinlerle kÄ±yaslandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Müslüman kadÄ±nlar baÅŸ örtüsü taktÄ±klarÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan Müslüman olduklarÄ± anlaÅŸÄ±labiliyor. Günümüzde Müslümanlara karÅŸÄ± bir ön yargÄ± var. 17 yaÅŸÄ±ndaki Lamyaa da geçtiÄŸimiz günlerde arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet ederken kendini rahatsÄ±z edici bir durumun içinde buldu. Ancak Lamyaa zorluklarÄ± gördüÄŸünde hemen pes eden bir genç kÄ±z deÄŸildi. Söyledikleriyle ve yaptÄ±klarÄ±yla ÅŸimdi binlerce kiÅŸiye örnek oldu.Lamyaa, Facebook'ta grup sohbetinde yaÅŸÄ±tlarÄ±yla sohbet ediyordu. Konu ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'a geldi. GörüÅŸleri Trump ile ters düÅŸen genç kÄ±z, görüÅŸlerini sohbette belirtmekten çekinmedi. Lamyaa düÅŸünceleri nedeniyle gruptaki bir yaÅŸÄ±tÄ± tarafÄ±ndan linçe uÄŸradÄ±. Bunun tek nedeni Müslüman olmasÄ± ve baÅŸ örtüsü takmasÄ±ydÄ±.

"BABAN KIZAR DÄ°YE BAÅžÖRTÜYÜ BÄ°LE ÇIKARTAMIYORSUN"

YaÅŸÄ±tlarÄ±ndan biri genç kÄ±za, "Ä°slam'Ä± savunmayÄ± kes o….. Baban kÄ±zar diye baÅŸÄ±ndaki baÅŸörtüyü bile çÄ±kartamÄ±yorsun" dedi. Bunun ardÄ±ndan Lamyaa babasÄ±na yazdÄ±. Lamyaa önce babasÄ±na, "Baba, sana bir ÅŸey söylemek istiyorum" dedi. BabasÄ± da, "Anlat babacaÄŸÄ±m. Ä°yi misin?" dedi. Lamyaa, "Ä°yiyim. DüÅŸünüyordum da… BaÅŸ örtümü çÄ±karmak istiyorum" dedi.YaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n dalga geçmesinin aksine Lamyaa'nÄ±n babasÄ± son derece anlayÄ±ÅŸlÄ±ydÄ±. Söyledikleriyle Lamyaa'yla dalga geçenlerin yüzünü kÄ±zarttÄ±. Baba, "Bir tanem, bu benim karÄ±ÅŸabileceÄŸim bir karar deÄŸil. AslÄ±nda bunun kararÄ±nÄ± hiçbir erkek veremez. EÄŸer böyle yapmak istiyorsan, yapmak istediÄŸinde özgürsün. Seni her daim destekleyeceÄŸim" dedi.Buzzfeed'ten aktarÄ±lanlara göre Lamyaa'nÄ±n asÄ±l amacÄ± baÅŸörtüsünü çÄ±karmak deÄŸilmiÅŸ. BabasÄ±na bu soruyu sorarak, ona ne kadar saygÄ± duyduÄŸunu görmek ve insanlara da göstermek istemiÅŸ.

PAYLAÅžIMI 500 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YE ULAÅžTI

Lamyaa daha sonra babasÄ± ile arasÄ±nda geçen konuÅŸmayÄ± Twitter'da ve Facebook'taki grup sohbetinde paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da kÄ±z ve babasÄ±nÄ±n diyaloglarÄ± hÄ±zla yayÄ±ldÄ±. Lamyaa, babasÄ±yla arasÄ±nda geçen diyalogu Twitter'da paylaÅŸtÄ±ktan hemen sonra gönderi 500 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.Gönderiye gelen tepkiler olumluydu ve Lamyaa'yÄ± destekler yöndeydi. YapÄ±lan yorumlar arasÄ±nda adamÄ±n bir istisna olduÄŸu ve hala Müslüman kadÄ±nlara zorla baÅŸörtüsü taktÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da vardÄ±.

"KENDÄ°M VE ALLAH'IM Ä°ÇÄ°N BAÅžÖRTÜSÜ TAKIYORUM"

Lamyaa daha sonra ise ÅŸöyle bir gönderi paylaÅŸtÄ±:"Birçok kiÅŸi gönderdiÄŸim tweetleri yanlÄ±ÅŸ algÄ±lamÄ±ÅŸ. Söylediklerimden hiçbir kadÄ±nÄ±n baÅŸörtüsü takmaya zorlanmadÄ±ÄŸÄ± gibi bir anlam çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak tabii ki iÅŸin aslÄ± öyle deÄŸil. Birçok kadÄ±n baÅŸörtüsü takmaya zorlanÄ±yor. Bu gerçekten çok acÄ± bir durum ve benim de zorla baÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ±m düÅŸünülüyordu. Ancak baÅŸörtüsü takma nedeninin iyice bilinmesi gerekiyor. Ben kendim ve Allah'Ä±m için baÅŸörtüsü takÄ±yorum. DiÄŸer kadÄ±nlar adÄ±na konuÅŸmak benim haddim deÄŸil. Kendimden baÅŸka kimseyi temsil etmiyorum. Ancak yine de kendi seçimleri olmadÄ±ÄŸÄ± halde zorla baÅŸ örtüsü taktÄ±rÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n arkasÄ±nda her daim duracaÄŸÄ±m."