Yurt geneli hava durumu 27 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde hava az bulutlu ve aÃ§Ä±k olacak
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege güneÅŸ alÄ±yor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da da bol bol güneÅŸ var. YalnÄ±zca Ä°ç Anadolu'da Kayseri Sivas dolaylarÄ±nda yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar olabilir. Karadeniz'inde tamamÄ± güneÅŸ alÄ±yor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde bol bol güneÅŸ var. GüneydoÄŸu'da ise yalnÄ±zca Siirt çevreleri Ä±slanacak.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara: Az bulutlu 22
Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k 21
Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 25
Adana: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 30
Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 25
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 25
Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 15
Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15
Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 16
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 24