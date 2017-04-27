Yurt geneli hava durumu 27 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde hava az bulutlu ve aÃ§Ä±k olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ve Ege güneÅŸ alÄ±yor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da da bol bol güneÅŸ var. YalnÄ±zca Ä°ç Anadolu'da Kayseri Sivas dolaylarÄ±nda yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar olabilir. Karadeniz'inde tamamÄ± güneÅŸ alÄ±yor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde bol bol güneÅŸ var. GüneydoÄŸu'da ise yalnÄ±zca Siirt çevreleri Ä±slanacak.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k 21

Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 25

Adana: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 30

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 25

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalÄ± bulutlu 25

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 16

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 24