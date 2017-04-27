18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z yemek yiyememe hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dans ile kurtuldu

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸan ve yemek yiyemediÄŸi iÃ§in 25 kiloya kadar dÃ¼ÅŸen 18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z, hastalÄ±ÄŸÄ±ndan direk dansÄ± ile kurtuldu

18 yaÅŸÄ±ndaki Hollie Faye Cullen, 4 yÄ±l boyunca mücadele ettiÄŸi, 25 kiloya kadar düÅŸtüÄŸü anoreksiyadan direk dansÄ± sayesinde kurtulduÄŸunu belirtti. BazÄ± günler sadece çayla hayatta kalan genç kÄ±z, 14 yaÅŸÄ±ndan beri anoreksiyayla mücadele ediyordu. Birçok genç kÄ±z gibi daha zayÄ±f olmak isteyen Faye, bir müddet sonra kilosunun kontrolünü kaybetti. Kilosu 25'e kadar düÅŸen genç kÄ±z, günde 250 kaloriden fazla almÄ±yordu. ZayÄ±fladÄ±kça kendinden nefret etmeye baÅŸladÄ±. HayatÄ±nÄ± ve geleceÄŸini mahvettiÄŸini, çevresindekilere de zarar verdiÄŸini biliyordu. Ä°ntiharÄ± bile düÅŸünen Faye annesinin de desteÄŸiyle hayatÄ±nÄ± geri kazanmaya karar verdi. Bir süre hastanede yatan genç kÄ±z, ilk adÄ±m olarak bir Instagram sayfayÄ± açarak kendisi gibi yeme bozukluÄŸu olanlara ulaÅŸtÄ± ve onlarÄ±n da desteÄŸini aldÄ±. Faye, özgüvenini geri kazanmak ve üzerindeki negatifliÄŸi atmak için direk dansÄ±na baÅŸladÄ±. 1 buçuk yÄ±ldan uzun süredir direk dansÄ± yapmayÄ± sürdüren 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z anoreksiyayÄ± yenmesine çok yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu söyledi. Gün geçtikçe kendine güveni artan Faye, anoreksiyaya galip geldi.