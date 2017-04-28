Rus generalin cesedinin yÄ±llardÄ±r neden bozulmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ardahan'da bir inÅŸaat kazÄ±sÄ±nda bulunan Rus generale ait olduÄŸu tahmin edilen tabutun TÃ¼mgeneral Vasiliy German'a ait olabileceÄŸi sÃ¶yleniyor

ArdahanÄ±n Karagöl mahallesinde geçen 25 Nisan günü iÅŸ makinasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan temel kazÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda üzerinde haç iÅŸareti olan 2 metre uzunluÄŸunda, 90 santim yüksekliÄŸinde bir tabut bulundu. Özel bölmedeki tabut çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Müze MüdürlüÄŸünden uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede Rus generale ait olduÄŸu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±, Ardahan'daki inÅŸaat durduruldu. SakallarÄ±, paltosu, çizmeleri aynen duran ve askeri kÄ±yafetin apoletinde 3 yÄ±ldÄ±z ve 20 rakamÄ± bulunan cesetle ilgili olarak Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Rus - OsmanlÄ± SavaÅŸÄ±nda Kars'Ä± iÅŸgal eden, Ardahan'da vebadan ölen Tümgeneral Vasiliy German'a ait olabileceÄŸini söyledi.

''VASILIY GERMAN'A AÄ°T OLABÄ°LECEÄžÄ° TAHMÄ°N EDÄ°LÄ°YOR''

KazÄ± alanÄ±nda incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi Ä°nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, tabutun bulunmasÄ±ndan sonra Rusya ilimler Akademisinden Türkolog Prof. Dr. Dimitri Vasilya ile iletiÅŸim kurduÄŸunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Küçük, bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi:"TürkoloÄŸ Prof. Dr. Vasilya, gönderdiÄŸi e-postada cesedin 1877-1878 OsmanlÄ± - Rus savaÅŸÄ±nda Kafkas Cephesi'nde görevli olan komutanlardan birisine ait olabileceÄŸini, hatta bu komutanÄ±n isminin de 13 Nisan 1878 yÄ±lÄ±nda veremden veya vebadan ölen Vasiliy Geyman'a ait olabileceÄŸini tahmin ediyor. OsmanlÄ±nÄ±n son döneminde, cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda Karagöl mahallesindeki bu bölgeye Müslüman olmayanlarÄ±n mezarlÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nda 'maÅŸatlÄ±k' denirdi. DolayÄ±sÄ±yla Rus generalin gömülü olduÄŸu alanÄ±n burada yaÅŸayan gayrimüslimlere ait mezarlÄ±kta bulunmasÄ± gayet doÄŸal. Ä°sminin Vasiliy Geyman olduÄŸu veya Rus haber ajansÄ± Sputnik'in haberine göre de Josef Hurko olduÄŸuna iliÅŸkin iddialar var.

''TAM OLARAK KÄ°M OLDUÄžUNU KÄ°LÄ°SE DEFTERLERÄ° DOÄžRULAYABÄ°LÄ°RDÄ°''

Kalp Cerrahi Prof. Dr. Bingür Sönmez ise tabutun bulunduÄŸu alanÄ±n bir odacÄ±k ÅŸeklinde olduÄŸunu, bunun RumlarÄ±n mezar gömme usulüne benzediÄŸini belirtti. Tam olarak bu kiÅŸinin kim olduÄŸunu kilise defterleri doÄŸrulayabilirdi. Ancak bölgemizdeki kilise defterlerinden günümüze ulaÅŸan pek bulunmuyor. DNA'ya bakÄ±lÄ±r, ya da ceset üzerinde bilimsel çalÄ±ÅŸma yapmak gerekir. Josef Hurko olduÄŸuna dair bilgi ise doÄŸruluk taÅŸÄ±mÄ±yor. Çünkü Josef Hurko, Balkan Cephesinde Rus ordusunda görev almÄ±ÅŸtÄ±r. Kafkas cephesinde savaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Rus Ordusu'nda görevli bu subayÄ±n tabutu üzerindeki haç iÅŸaretleri ise klasik haç iÅŸaretlerine benzemiyor. Bu genellikle RumlarÄ±n ve OrtodokslarÄ±n tercih ettiÄŸi bir haç grubudur. Bu da bir Rus Generali olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± daha çok güçlendiriyor."

'MEZARIN HAVAYLA VE TOPRAKLA Ä°RTÄ°BATI KESÄ°LMÄ°Åž'

Tarih Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, tabutun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bölgeye meraklÄ±larÄ±n sürekli gidip geldiÄŸini belirterek "KazÄ± sÄ±rasÄ±nda hijyenik ÅŸartlara dikkat edilmesi gerekir. Enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± açÄ±sÄ±ndan tehlike içeriyor. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekir. Tabuttaki Rus generalin cesedinin hava ile temas etmemesinden dolayÄ± geçen 139 yÄ±la raÄŸmen bozulmamÄ±ÅŸ olmasÄ± dikkat çekiyor." diye konuÅŸtu. Ardahan Ä°l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Efsal Alantar ise inÅŸaat çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu belirterek "1878 yÄ±lÄ±nda bölge Rus iÅŸgali altÄ±nda. MezarÄ±n etrafÄ± özel malzemelerle doldurulmuÅŸ, havayla ve toprakla irtibatÄ± kesilmiÅŸ. Özel bölmeye tabut konmuÅŸ. ÜniformasÄ±yla, çizmeleriyle tabuta yerleÅŸtirilmiÅŸ. ÜniformasÄ±nda 20 rakamÄ± ve üç yÄ±ldÄ±z var. SanÄ±rÄ±m üç yÄ±ldÄ±z rütbesini, 20 ise çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alayÄ±n ismi." diye konuÅŸtu.