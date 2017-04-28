TÃ¼rkiye'yi korkutan hastalÄ±k geri dÃ¶ndÃ¼ ilk Ã¶lÃ¼m Ã‡orum'da oldu

TÃ¼rkiye'de daha Ã¶nce etkili olan KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi yeniden kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ã‡orum'da kene Ä±sÄ±rmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak Meryem KoÃ§ak hayatÄ±nÄ± kaybetti

Çorum'da KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi (KKKA) hastalÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan iki çocuk annesi kadÄ±n, tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Edinilen bilgilere göre, yapÄ±lan müdahale sonrasÄ±nda Koçak, evine gönderildi. Ancak Meryem Koçak'Ä±n kanamalarÄ± artarak devam edince yakÄ±nlarÄ± bir kez daha Dodurga Ä°lçe Devlet Hastanesine götürdü. Bu kez doktorlar kene Ä±sÄ±rmasÄ±na baÄŸlÄ± oluÅŸan KKKA hastalÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenerek Koçak'Ä± Çorum EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk etti. Burada yapÄ±lan muayenede Koçak'Ä±n vücudunda kene Ä±sÄ±rmasÄ±na dair bir iz bulamadÄ±. Ancak kadÄ±n KKKA ÅŸüphesiyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan tedaviye raÄŸmen Koçak dün hayatÄ±nÄ± kaybetti. Koçak'Ä±n kesin ölüm nedeninin yapÄ±lan tetkiklere göre labaratuvar sonucuyla belli olacaÄŸÄ± belirtildi.

"EÅžÄ°MÄ°N VÜCUDUNDA KENEYE RASTLAYAMADIK"

Morga kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±nÄ±n cenazesini almak isteyen eÅŸi ve yakÄ±nlarÄ±, bir süre Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü ekiplerini bekledi. Ekiplerin geç gelmesi üzerine Koçak'Ä±n yakÄ±nlarÄ± duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra cenazesi, bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±k riskine karÅŸÄ± koruyucu kÄ±yafetler giyen ekipler tarafÄ±ndan morgdan alÄ±nan cenaze araca konularak, topraÄŸa verilmek üzere Dikenli köyüne götürüldü. EÅŸini kaybeden Ä°smail Koçak, "GeçtiÄŸimiz hafta cumartesi günü eÅŸim rahatsÄ±zlanÄ±nca Dodurga'daki hastaneye götürdük. Sonra 'pazartesi tekrar getirin' dediler. Pazartesi gittiÄŸimizde de hemen Çorum'a sevk ettiler. Bugün de hayatÄ±nÄ± kaybetti. EÅŸimin vücudunda keneye rastlamadÄ±k, Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmiyoruz. Daha önce bizim köyümüzden bu ÅŸekilde 3-4 vaka olmuÅŸtu." dedi.