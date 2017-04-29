Yurt geneli hava durumu 29 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±caklÄ±klarÄ±n yÃ¼kseleceÄŸi bildirildi

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre, Yurdun büyük kÄ±smÄ±nda güneÅŸ var. DoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Karadeniz'de ise yaÄŸÄ±ÅŸlarla beraber güneÅŸ de var. Pazar günü batÄ±da bulutlar biraz artabilir. Pazartesi, SalÄ±, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu, yer yer Akdeniz'de ve DoÄŸu Anadolu'da sÄ±kÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar olacak.

BazÄ± illerde beklenen sÄ±caklÄ±klar:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 23

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli 22

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 28

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 30

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 27

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 25