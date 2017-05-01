Ana Sayfa | YAÅžAM 01/05/2017 10:45

Yurt geneli hava durumu 1 MayÄ±s 2017

Yurt geneli hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu ve aÃ§Ä±k bir hava olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre,  yeni haftanÄ±n ilk gününde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu, Akdeniz DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde kendini gösteren yaÄŸÄ±ÅŸlar, Marmara’da daha çok kÄ±sa süreli geçiÅŸler ÅŸeklinde olacak. Denizlerimizde rüzgarlar çoÄŸunlukla orta kuvvet ve altÄ±nda. YalnÄ±zca Marmara’nÄ±n kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nda ve Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerine çÄ±kÄ±yor ve kuzey yönlerinden esiyor. Bu rüzgarlar sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1-2 derece düÅŸürür

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli 24

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 29

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 29

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± ve çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Samsun: Az bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

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hava durumu

Yurt geneli hava durumu 29 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±caklÄ±klarÄ±n yÃ¼kseleceÄŸi bildirildi

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TÃ¼rkiye'yi korkutan hastalÄ±k geri dÃ¶ndÃ¼ ilk Ã¶lÃ¼m Ã‡orum'da oldu

TÃ¼rkiye'de daha Ã¶nce etkili olan KÄ±rÄ±m Kongo KanamalÄ± AteÅŸi yeniden kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Ã‡orum'da kene Ä±sÄ±rmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak Meryem KoÃ§ak hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Rus generalin cesedinin yÄ±llardÄ±r neden bozulmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ardahan'da bir inÅŸaat kazÄ±sÄ±nda bulunan Rus generale ait olduÄŸu tahmin edilen tabutun TÃ¼mgeneral Vasiliy German'a ait olabileceÄŸi sÃ¶yleniyor