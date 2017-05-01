Yurt geneli hava durumu 1 MayÄ±s 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu ve aÃ§Ä±k bir hava olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre, yeni haftanÄ±n ilk gününde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu, Akdeniz DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu bölgelerinde kendini gösteren yaÄŸÄ±ÅŸlar, Marmara’da daha çok kÄ±sa süreli geçiÅŸler ÅŸeklinde olacak. Denizlerimizde rüzgarlar çoÄŸunlukla orta kuvvet ve altÄ±nda. YalnÄ±zca Marmara’nÄ±n kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nda ve Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerine çÄ±kÄ±yor ve kuzey yönlerinden esiyor. Bu rüzgarlar sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 1-2 derece düÅŸürür

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, sabah saatlerinde Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sisli 24

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 29

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 29

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± ve çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Samsun: Az bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± yer yer çok bulutlu 17

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25