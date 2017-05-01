Ana Sayfa | YAÅžAM 01/05/2017 13:16

Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 22 kiloya dÃ¼ÅŸen kÄ±zÄ±n bir de ÅŸimdiki haline bakÄ±n

iÅŸtahsÄ±zlÄ±k

Ä°ÅŸtahÄ± kapalÄ± olan ve yemek yemekte zorlanan genÃ§ kÄ±z 22 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼ ancak erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi moral ve yemek yemek iÃ§in sÄ±k sÄ±k dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartmasÄ± sonucu normal kilosuna ulaÅŸtÄ±

19 yaÅŸÄ±ndaki anoreksi (iÅŸtahsÄ±zlÄ±k) hastasÄ± Chiara Schober 22 kiloya düÅŸerek ölme derecesinde iken hayata tutundu. Genel olarak genç kÄ±zlarda görülen ve aÅŸÄ±rÄ± iÅŸtahsÄ±zlÄ±k nedeni ile yemek yeme isteÄŸinden uzaklaÅŸan kiÅŸilerin kÄ±sa sürede zayÄ±flayarak ölümle sonuçlanmasÄ±na neden olan anoreksi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yakalanan Chiara Schober, günde sadece 30 kalori almaya baÅŸladÄ±.Büyükannesinin ölmesi üzerine aÄŸÄ±r bir depresyon geçirerek yemek yeme isteÄŸini kaybeden genç kÄ±z, kendisi istemsiz olarak tok hissediyor ve bir meyveden baÅŸka öÄŸün tüketemiyordu.

 

 

Aile, iÅŸ, oku ve ya özel hayatÄ±nda duygusal krizler yaÅŸayan insanlarda görülen bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde moral vermenin öneminin büyük olduÄŸunu fark eden Schober'Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± sevgilisini sÄ±k sÄ±k yemeÄŸe çÄ±kartarak her seferinde biraz daha fazla yemek yemesini saÄŸladÄ±.KÄ±sa sürede erkek arkadaÅŸÄ±na duyduÄŸu aÅŸk ile depresyonu üzerinden atan ve yemeklerden lezzet almaya baÅŸlayan genç kÄ±z normal kilosuna ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.

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