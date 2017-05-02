Yurt geneli hava durumu 2 MayÄ±s 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kselirken saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklentisinin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre, Marmara'nÄ±n Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esiyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar daha çok Ege'de gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde. YÄ±ldÄ±rÄ±mlara da su baskÄ±nlarÄ±na da dikkat! Akdeniz'de de gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar görülüyor. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlar bölgenin batÄ±sÄ±nda Isparta-Burdur dolaylarÄ±nda, doÄŸusunda Adana çevrelerinde olacak ve çarÅŸamba günü de sürecek. Ä°ç Anadolu'nun da özellikle doÄŸu kesimlerinde gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Karadeniz Bölgesin'de de bulutlar artÄ±yor. Yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar olacak. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlar DoÄŸu Karadeniz'de çarÅŸamba günü saÄŸanaÄŸa dönecek. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da Ä±slanÄ±yor. Özellikle çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸlar gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olacak. YÄ±ldÄ±rÄ±mlara dikkat! BazÄ± illerdeki hava durumuna bakacak olursak:

Ankara: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 26

Ä°stanbul: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu 22

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu, iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu 23

Adana: ParçalÄ± bulutlu iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 29

Antalya: ParçalÄ± bulutlu iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 21

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 20

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 27