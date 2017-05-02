MÃ¼lteci kampÄ±nda 5 canlÄ± bomba kendini patlattÄ±

Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mÃ¼lteci kampÄ±nda 5 canlÄ± bomba infilak etmesi sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ± ve Ã¶ldÃ¼

DEAÅž, Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir mülteci kampÄ±na saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da sivillerin de aralarÄ±nda olduÄŸu onlarca ölü ve yaralÄ± var. Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi saldÄ±rÄ±da en az 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyururken, Suriye rejimine yakÄ±n Sana haber ajansÄ±, bir ölü olduÄŸunu aktardÄ±.

"5 Ä°NTÄ°HAR BOMBACISI KENDÄ°NÄ° PATLATTI"

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nden, Rami Abdül Rahman, "Haseke'de IraklÄ± mülteciler ve yerinden edilmiÅŸ Suriyelilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda en az beÅŸ intihar bombacÄ±sÄ± kendilerini patlattÄ±" dedi.

SALDIRI SONRASI ÇATIÅžMA ÇIKTI

Haseke yakÄ±nlarÄ±nda gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bölgede DEAÅž'la mücadele eden ve Kürt ve Arap savaÅŸçÄ±lardan oluÅŸan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ile aÄŸÄ±r çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.HayatÄ±nÄ± kaybedenler arasÄ±nda bu militanlarÄ±n da olduÄŸu belirtildi.

SDG, RAKKA Ä°ÇÄ°N SAVAÅžIYOR

SDG'nin DEAÅž'Ä±n kalesi Rakka'dan çÄ±karÄ±lmasÄ± için bir süredir mücadelesini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biliniyor.Nisan ayÄ±nda DEAÅž kontrolünde bulunan Tabka'yÄ± kuÅŸatan SDG, kentin güneyinde ilerlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Tabka, hem DEAÅž'Ä±n Suriye'deki merkezi konumunda olan Rakka'nÄ±n ülkenin batÄ±sÄ±ndaki bölgelerle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesmek için hem de El Esad Baraj Gölü'nün kapaklarÄ±na ve bir askeri üsse ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle stratejik öneme sahip bir yer olarak görülüyor.