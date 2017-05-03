Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e 'politikacÄ± olacaktÄ±m avukat oldum'

Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e, 'Ã‡alÄ±ÅŸma alanÄ±m Ticaret Hukuku ekseninde. Ticaret Hukuku uzmanÄ± Prof. Necip Ortanâ€™Ä±n yanÄ±nda staj ile iÅŸ hayatÄ±na adÄ±m attÄ±m ve Ece GÃ¼ner ile profesyonel Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ma baÅŸladÄ±m. Genelde yabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Fox International, CNN, Warner Bross, Formula 1 gibi ÅŸirketlerin iÅŸleri yaptÄ±m.'

Avrupa Gazete-Genç, yetenekli, azimli, istikrarlÄ±. Gençlere verdiÄŸi tavsiyeler ile, yeni nesile farklÄ±laÅŸma aÅŸÄ±layan yenilikçi bir avukat.. Ä°dealleri ve yaÅŸam tarzÄ± ile imrenilecek bir kiÅŸi. KÄ±rklareli doÄŸumlu olan Görkem Gökçe, memleketine aÅŸÄ±k gerçek bir Trakya’lÄ±. Gökçe aynÄ± zamanda; yeni dünya düzeninin öngördüÄŸü teknoloji hÄ±zÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸ sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir hukukçu.

Avukat Görkem Gökçe: “Disiplin çok mekanik bir ÅŸey, istikrar bir hayat tarzÄ±.”

“AMERÄ°KA’YA GÄ°DÄ°ÅžÄ°M SALT EÄžÄ°TÄ°M AMAÇLI DEÄžÄ°LDÄ°”

Harvard yolculuÄŸunuzdan bahseder misiniz?

Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra. Avrupa BirliÄŸi alanÄ±nda yüksek lisans yaparken ve iki dönem Amerika’ya Harvard’a okumaya gittim. Amerika’ya gitme sebebim salt eÄŸitim amaçlÄ± deÄŸildi. Oraya birileriyle tanÄ±ÅŸayÄ±m ve havayÄ± tenefüs edeyim motivasyonu ile gittim. SonrasÄ±nda yazÄ±ÅŸmalar, sÄ±navlar, görüÅŸmeler derken yolculuÄŸum baÅŸladÄ±. BazÄ± insanlarÄ±n hayatÄ±nda çok belirleyici olmuÅŸtur bu tür maceralar ama benim için belirleyici deÄŸil, tamamlayÄ±cÄ± bir unsur oldu.

“Ä°LK MÜVEKKÄ°LÄ°M GRUPANYA Ä°DÄ°”

Hangi alanlardaki müvekkiler ile çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z?

ÇalÄ±ÅŸma alanÄ±m Ticaret Hukuku ekseninde. Ticaret Hukuku uzmanÄ± Prof. Necip Ortan’Ä±n yanÄ±nda staj ile iÅŸ hayatÄ±na adÄ±m attÄ±m ve Ece Güner ile profesyonel çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ma baÅŸladÄ±m. Genelde yabancÄ±larla çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Fox International, CNN, Warner Bross, Formula 1 gibi ÅŸirketlerin iÅŸleri yaptÄ±m.

Daha sonra kendi iÅŸimi kurdum. 7 sene önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda büronun ilk müvekilli Grupanya idi. Grupanya’dan sonra arkasÄ±na eklenerek Mercedes, Shell, Sony, Spotify, Onedio, Fashion TV gibi bir çok müvekkil eklendi. Yerli ve yabancÄ± müvekkiler ile çalÄ±ÅŸtÄ±k...

“TEMASIMIZ YENÄ°LÄ°KÇÄ° SEKTÖRLER Ä°LE”

Dijital dünya ile hukuk nasÄ±l bir arada oluyor?

Ä°ÅŸlerimizin yüzde 70’ini teknolojik veya dijital unsuru olan iÅŸler oluÅŸturuyor. Bir taraftan yapay zeka ile uÄŸraÅŸan müvekkilerimiz , bir taraftan elektronik sporla uÄŸraÅŸan müvekkilerimiz var, bir taraftan robot yapanlar var ve drone yapanlar da var.

TemasÄ±mÄ±z daha çok yenilikçi sektörler ile. Bizim büroyu bence farklÄ± kÄ±lan da o oldu. BildiÄŸim kadarÄ±yla, böylesine donanÄ±mlÄ± 30 kiÅŸilik bir ekiple, A’dan Z’ye hizmet verebilecek kapasitede olup da, teknoloji ve dijital sektörlere konsantre olmuÅŸ tek hukuk bürosu burasÄ±.

“POLÄ°TÄ°KACI OLACAKTIM, AVUKAT OLDUM”

Peki neden Hukuk?

PolitikacÄ± olmak gibi bir hevesim vardÄ±. Hala ilgiliyim politikaya. Hukuk okuyup avukat olmak yoktu aklÄ±mda. Siyaset bilimi, uluslarasÄ± iliÅŸkiler gibi siyasete yakÄ±n alanlarda okuyup ona göre kariyer planlamasÄ± yapacaktÄ±m. Babam aklÄ±mÄ± çeldi, babam iktisat okumuÅŸ mali müÅŸavir fakat çok genç yaÅŸtan beri politikayla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± için neredeyse 20 sene aktif görevdeydi. DolayÄ±sÄ±yla mesleÄŸini hiç yapmadÄ± diyebilirim. “OÄŸlum politikacÄ± olacaksan bile en iyi alt yapÄ± hukuk okumaktÄ±r.” derdi. Ve benim de aklÄ±ma yattÄ±. AslÄ±nda politikacÄ± olmak isterken avukat oldum.

“KOLTUK ÜZERÄ°NDEN POLÄ°TÄ°KA YAPILIYOR”

Politika’da görecek miyizi sizi ileride?

Benim için bir hobi politika. AynÄ± zamanda memleket meselesi tabii. Günümüzde; çoÄŸunlukla koltuk, makam üzerinden politika yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorum. Benim hedefim kesinlikle bu olmaz. Hedefimde toplumla ilgili iÅŸler yapmak ve topluma faydalÄ± olmak var. Bireysel bir heves deÄŸil benimki; toplum sevdasÄ±.

“ATATÜRK’ÜN SÖYLEDÄ°ÄžÄ° GÄ°BÄ°: SAÄžLAM KAFA, SAÄžLAM VÜCUTTA BULUNUR.”

Üniversitelerde gençlere nasÄ±l öÄŸütler veriyorsunuz?

Üniversitelerin kariyer günlerinde ve benzeri etkinliklerde; gençler ve daha çok mezun olacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n meylettiÄŸi bürolar gelip genelde birbirine çok benzer ÅŸeyler söylüyorlar. Ben o rotayÄ± takip etmemeyi tercih ediyorum. ÖrneÄŸin gençlere spor yapÄ±n diye sanÄ±rÄ±m benden baÅŸka kimse söylemiyordur kariyer günlerinde. Atatürk’ün söylediÄŸi gibi “SaÄŸlam kafa saÄŸlam vücutta bulunur.” Günde yarÄ±m saat spor yapmak insanÄ±n hem bedeni için hem de ruhsal dengesi için faydalÄ±.

“DÄ°SÄ°PLÄ°N ÇOK MEKANÄ°K BÄ°R ÅžEY, Ä°STÄ°KRAR BÄ°R HAYAT TARZI OLABÄ°LÄ°R.”

Bu nasÄ±l oluyor?

Okulda bu konular hiçbir zaman gündeme gelmedi. Okullarda söylenmeyen ÅŸeyleri söylemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum “Ä°stikrarlÄ± olmak gerekir.” Ä°ÅŸ hayatÄ± da böyle, özellikle gençler yapmak istenilen ÅŸeylere çok kolay eriÅŸebileceklerini sanÄ±yorlar . Hal bu ki hiçbir zaman öyle olmamÄ±ÅŸtÄ±r ve öyle oluyorsa da zaten bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k vardÄ±r.

BaÅŸarÄ± az zahmetle geldi ise, çok da kolay gidebilir.

“HERGÜN FARKLI ELBÄ°SE SEÇMEYE VAKTÄ°M AYIRAMAM”

Çözüm nedir?

Hep aynÄ± renk ve tarzda giyinirim. Beyaz gömlek giyerim, takÄ±m elbisem de hep aynÄ±dÄ±r, hep aynÄ± renk kravat. Bu bence belli bir protokolü takip etmektir. HayatÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Sabah kalkÄ±p elbise krizi yaÅŸamak istemiyorum. Hayat mücadelesinin tam ortasÄ±nda olanlarÄ±n böyle ÅŸeylere vakti olduÄŸunu düÅŸünmüyorum.