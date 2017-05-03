Berat Kandili ne zaman Berat kandilinde nasÄ±l ibadet edilir

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n rahmet gecesi olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandilinde hangi dualar okunmalÄ± ve nasÄ±l ibadet edilmeli? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Berat Kandili Åžaban ayÄ±nÄ±n 14. gecesi idrak edilmektedir. Åžaban ayÄ±nÄ±n 14.ncü gecesi, miladi takvime göre 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba gününe denk gelmektedir.

BERAT KANDÄ°LÄ°'NÄ°N FAZÄ°LETÄ° NEDÄ°R?

Bu gecenin, dört adÄ± vardÄ±r. "Mübarek gece", "Berae gecesi" "Sakk gecesi", "Rahmet gecesi". Ve denildi ki bununla Kadir Gecesi arasÄ±nda kÄ±rk gün vardÄ±r. Berae ve Sakk gecesi denilmesi hakkÄ±nda da denilmiÅŸtir ki, haraç tamamen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman beraetlerini (temize çÄ±kmalarÄ±nÄ±) dile getiren bir sened yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Allah Teâlâ da bu gece mümin kullarÄ±na beraet yazar. Ve denilmiÅŸtir ki bu gecede beÅŸ özellik vardÄ±r:

1) Bu gecede önemli iÅŸlerin seçimi ve ayÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±r.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardÄ±mcÄ± olmasÄ± amacÄ±yla Allah tarafÄ±ndan melekler gönderilir.

3) Bu gece baÄŸÄ±ÅŸlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapÄ±lan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize ÅŸefaat yetkisinin tamamÄ± verilmiÅŸtir. Bu yetkinin üçte biri Åžaban'Ä±n onüçüncü günü, üçte biri Åžaban'Ä±n ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Åžaban'Ä±n onbeÅŸinci günü verilmiÅŸtir.

BERAT KANDÄ°LÄ°NDE NASIL Ä°BADET EDÄ°LÄ°R?

Berat Kandili'nde gerçekleÅŸtirilecek ibadetlerin bir standardÄ± olmasa da aÅŸaÄŸÄ±daki seçenekler gözden geçirilebilir.

1-YatsÄ± ve Sabah namazlarÄ± mutlak surette cemaatle kÄ±lÄ±nmalÄ±dÄ±r ki, bu mübarek gece sabaha kadar ibadet etmiÅŸ olunsun.

2- Gece oruçlu olarak karÅŸÄ±lanmalÄ± ve ertesi günü de oruç tutulmalÄ±

3- Bir günlük kaza namazÄ± kÄ±lÄ±nmalÄ±

4- Berâat gecesinde 100 rek'atlÄ± HayÄ±r NamazÄ±'nÄ± kÄ±lan kimsenin o sene ölürse, ÅŸehitlik mertebesine nâil olacaÄŸÄ± söylenmektedir.

Kaynak: Hürriyet