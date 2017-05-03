Ana Sayfa | YAÅžAM 03/05/2017 21:12

Berat Kandili ne zaman Berat kandilinde nasÄ±l ibadet edilir

Berat Kandili

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n rahmet gecesi olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandilinde hangi dualar okunmalÄ± ve nasÄ±l ibadet edilmeli? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Berat Kandili Åžaban ayÄ±nÄ±n 14. gecesi idrak edilmektedir. Åžaban ayÄ±nÄ±n 14.ncü gecesi, miladi takvime göre 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba gününe denk gelmektedir. 

BERAT KANDÄ°LÄ°'NÄ°N FAZÄ°LETÄ° NEDÄ°R?

Bu gecenin, dört adÄ± vardÄ±r. "Mübarek gece", "Berae gecesi" "Sakk gecesi", "Rahmet gecesi". Ve denildi ki bununla Kadir Gecesi arasÄ±nda kÄ±rk gün vardÄ±r. Berae ve Sakk gecesi denilmesi hakkÄ±nda da denilmiÅŸtir ki, haraç tamamen alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman beraetlerini (temize çÄ±kmalarÄ±nÄ±) dile getiren bir sened yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Allah Teâlâ da bu gece mümin kullarÄ±na beraet yazar. Ve denilmiÅŸtir ki bu gecede beÅŸ özellik vardÄ±r:

1) Bu gecede önemli iÅŸlerin seçimi ve ayÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±r. 

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardÄ±mcÄ± olmasÄ± amacÄ±yla Allah tarafÄ±ndan melekler gönderilir. 

3) Bu gece baÄŸÄ±ÅŸlanma ve af gecesidir. 

4) Bu gecede yapÄ±lan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. 

5) Bu gecede Peygamberimize ÅŸefaat yetkisinin tamamÄ± verilmiÅŸtir. Bu yetkinin üçte biri Åžaban'Ä±n onüçüncü  günü, üçte biri Åžaban'Ä±n ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Åžaban'Ä±n onbeÅŸinci günü verilmiÅŸtir.

BERAT KANDÄ°LÄ°NDE NASIL Ä°BADET EDÄ°LÄ°R?

Berat Kandili'nde gerçekleÅŸtirilecek ibadetlerin bir standardÄ± olmasa da aÅŸaÄŸÄ±daki seçenekler gözden geçirilebilir.

1-YatsÄ± ve Sabah namazlarÄ± mutlak surette cemaatle kÄ±lÄ±nmalÄ±dÄ±r ki, bu mübarek gece sabaha kadar ibadet etmiÅŸ olunsun.

2- Gece oruçlu olarak karÅŸÄ±lanmalÄ± ve ertesi günü de oruç tutulmalÄ±

3- Bir günlük kaza namazÄ± kÄ±lÄ±nmalÄ±

4- Berâat gecesinde 100 rek'atlÄ± HayÄ±r NamazÄ±'nÄ± kÄ±lan kimsenin o sene ölürse, ÅŸehitlik mertebesine nâil olacaÄŸÄ± söylenmektedir. 

Kaynak: Hürriyet

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Avukat Gorkem Gokce

Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e 'politikacÄ± olacaktÄ±m avukat oldum'

Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e, 'Ã‡alÄ±ÅŸma alanÄ±m Ticaret Hukuku ekseninde. Ticaret Hukuku uzmanÄ± Prof. Necip Ortanâ€™Ä±n yanÄ±nda staj ile iÅŸ hayatÄ±na adÄ±m attÄ±m ve Ece GÃ¼ner ile profesyonel Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ma baÅŸladÄ±m. Genelde yabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Fox International, CNN, Warner Bross, Formula 1 gibi ÅŸirketlerin iÅŸleri yaptÄ±m.'

MÃ¼lteci kampÄ±

MÃ¼lteci kampÄ±nda 5 canlÄ± bomba kendini patlattÄ±

Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mÃ¼lteci kampÄ±nda 5 canlÄ± bomba infilak etmesi sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ± ve Ã¶ldÃ¼

Yurt geneli hava durumu

Yurt geneli hava durumu 2 MayÄ±s 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kselirken saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklentisinin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±