Ana Sayfa | YAÅžAM 05/05/2017 17:50

KeÅŸfedildi GÃ¼neÅŸ sistemine benziyor

gÃ¼neÅŸ sistemi

NASA tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne benzer bir gezegen sistemi keÅŸfedildi

Irmak (Eridanus) TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n güneyindeki Epsilon Eridani yÄ±ldÄ±zÄ± etrafÄ±nda GüneÅŸ Sistemi'ne benzer bir gezegen sistemi keÅŸfedildi.Amerikan HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), KÄ±zÄ±lötesi Gökbilimi için Stratosferik Gözlemevi (SOFIA) aracÄ±nÄ±n Dünya'dan 10,5 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaki Irmak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nÄ±n güneyinde GüneÅŸ'in erken halini andÄ±ran yÄ±ldÄ±z sisteminin detaylÄ± gözlemlerini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

TÄ±pkÄ± GüneÅŸ gibi Epsilon Eridani'nin de oluÅŸumunu tamamladÄ±ktan sonra boÅŸlukta dönmeye devam eden gaz, toz, buz ve kayaçlardan oluÅŸan birikinti diskleriyle çevrelendiÄŸi belirtildi.

Söz konusu birikinti disklerinin geniÅŸ ve yaygÄ±n olabildiÄŸi gibi GüneÅŸ Sistemi'nde Mars ve Jüpiter arasÄ±ndaki Asteroid KuÅŸaÄŸÄ± veya Neptün'ün dÄ±ÅŸÄ±ndaki buz ve kaya cisimlerinden oluÅŸan Kuiper KuÅŸaÄŸÄ± gibi yoÄŸun kuÅŸaklar halinde yayÄ±labildiÄŸi de gözlemlendi.

Gök bilimciler, Epsilon Eridani yörüngesinde Jüpiter ile aynÄ± büyüklükte bir gezegen bulunduÄŸunu keÅŸfetti. Gezegen ile yÄ±ldÄ±z arasÄ±ndaki mesafe, Jüpiter ile GüneÅŸ arasÄ±ndaki mesafeye yakÄ±n.

Modifiye edilmiÅŸ Boeing 747SP tipi bir uçaÄŸa yerleÅŸtirilen 2,5 metre çapÄ±ndaki bir teleskoptan oluÅŸan SOFIA, yerden 12 bin kilometre yüksekte, stratosfer tabakasÄ±nda kÄ±zÄ±l ötesi gök bilim gözlemleri yapmak üzere tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±. NASA'nÄ±n Alman HavacÄ±lÄ±k AjansÄ± DLR ile ortaklaÅŸa iÅŸlettiÄŸi SOFIA, 2010'dan bu yana uzay gözlemleri yapÄ±yor.AraÅŸtÄ±rma, "Astronomical Journal" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

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