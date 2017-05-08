Ana Sayfa | YAÅžAM 08/05/2017 12:04

Berat Kandili hangi gÃ¼n Berat Kandili gÃ¼nÃ¼nde neler yapÄ±lmalÄ±

Berat Kandili

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan ve RamazanÄ±n mÃ¼jdecisi â€˜Berat Kandiliâ€™ 10 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ idrak edilecek

Berat Kandili Åžaban ayÄ±nÄ±n 14. gecesi idrak edilmektedir. Åžaban ayÄ±nÄ±n 14.ncü gecesi, miladi takvime göre 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba gününe denk gelmektedir.

BERAT KANDÄ°LÄ°'NDE NELER YAPILMALI?

Kur’an-Ä± Kerim okunmalÄ±, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygÄ± ve baÄŸlÄ±lÄ±k duygularÄ± yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Hz. Muhammed’ (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin ÅŸefaatini ümit edip, ümmetinden olma ÅŸuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalÄ±, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’Ä±n benden istekleri nelerdir” gibi konular baÅŸta olmak üzere hayatî meselelerde derin düÅŸüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalÄ±.

Küs ve dargÄ±n olanlar barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, gönüller alÄ±nmalÄ±, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiÄŸfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fÄ±rsat bilerek nedamette bulunulmalÄ±.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaÅŸlÄ± olanlar ziyaret edilip, sevgi, ÅŸefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiÅŸ yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeÅŸliÄŸine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarÄ±mÄ±zÄ±n, anne ve babamÄ±zÄ±n, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n ve diÄŸer yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, dualarÄ± istenmeli.

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Avukat Gorkem Gokce

Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e 'politikacÄ± olacaktÄ±m avukat oldum'

Avukat GÃ¶rkem GÃ¶kÃ§e, 'Ã‡alÄ±ÅŸma alanÄ±m Ticaret Hukuku ekseninde. Ticaret Hukuku uzmanÄ± Prof. Necip Ortanâ€™Ä±n yanÄ±nda staj ile iÅŸ hayatÄ±na adÄ±m attÄ±m ve Ece GÃ¼ner ile profesyonel Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ma baÅŸladÄ±m. Genelde yabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Fox International, CNN, Warner Bross, Formula 1 gibi ÅŸirketlerin iÅŸleri yaptÄ±m.'