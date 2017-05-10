En Ã¶zel Berat Kandili mesajlarÄ±

Åžaban ayÄ±nÄ±n 15â€™inde kutlanan Berat Kandilinde siz de sevdiklerinize anlamlÄ± ve Ã¶zel mesajlar gÃ¶ndermek istiyorsanÄ±z haberimizden yararlanabilirsiniz

Hz. Peygamber’den gelen bazÄ± rivayetlerde, sevgili Peygamberimizin ÅŸaban ayÄ±na ve özellikle bu ayÄ±n on beÅŸinci gecesine ayrÄ± bir önem vererek onu ihya ettiÄŸi belirtilmektedir. Nitekim bir hadis-i ÅŸeriflerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) ÅŸöyle buyurmuÅŸtur: “ÅžabanÄ±n 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah Teâlâ buyurur ki: ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. RÄ±zÄ±k isteyen yok mu, rÄ±zÄ±k vereyim. Dertli yok mu, sÄ±hhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” (Ä°bn Mâce, Ä°kâme, 191) Ä°ÅŸte bundan dolayÄ±, bu geceyi ibadetle geçirmek, büyük bir sevaba vesile olmaktadÄ±r. AyrÄ±ca bir kÄ±sÄ±m bilginlerin, kÄ±blenin Kudüs'teki Mescid'i Aksa'dan, Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin (Bkz., Bakara, 185); Hicretin ikinci yÄ±lÄ±nda Berat Gecesinde vuku bulduÄŸunu kabul etmeleri de geceye ayrÄ± bir önem kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

BERAT KANDÄ°LÄ° MESAJLARI

* Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karÄ±ÅŸsÄ±n aminler,mübarek akÅŸamdÄ±r, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Oruçlu için iki sevinç vardÄ±r: Biri, orucu açtÄ±ÄŸÄ± zamanki sevincidir; diÄŸeri de Rabbi'ne kavuÅŸtuÄŸu zamanki sevincidir. Oruçlunun aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoÅŸtur. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* Bir avuç alkÄ±ÅŸ, bir kucak sevgi, sÄ±cak bir mesaj, kapatÄ±r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, Berat kandiliniz kutlu olsun.

* GüneÅŸin pembeliÄŸiyle doÄŸan, saflÄ±ÄŸÄ±yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun!

* Gel ey Muhammed bahardÄ±r, dualar ardÄ±nda saklÄ±, aminlerimiz vardÄ±r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yÄ±llardÄ±r. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

* Gün vardÄ±r, bin yÄ±ldan uzun gelir bize, bir yÄ±l vardÄ±r bir günden kÄ±sa gelir bize. Bire bin yazÄ±lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

* GüneÅŸin güzel yüzü, yüreÄŸine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baÅŸ ucunda dursun. GüneÅŸ öyle bir geceye doÄŸsun ki, dualarÄ±n kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* Günler bize dostlarÄ±n güzelliÄŸi ile, geceler onlarÄ±n dualarÄ± ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlarÄ±n hediyesi, duamÄ±z sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun..

* HayÄ±r iÅŸler, insanÄ± kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'Ä±n gazabÄ±nÄ± giderir. SÄ±la-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatÄ±r. Bütün hayÄ±rlÄ± iÅŸler bir çeÅŸit sadakadÄ±r. Dünyada hayÄ±r ehli olan kimseler, ahirette de hayÄ±r ehlidirler. Dünyada münker kötü iÅŸ ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

* Her müminin, riayet etmesi ve vefalÄ± olmasÄ± gerekli olan hususlar ÅŸunlardÄ±r:Din saygÄ±sÄ±, edebe saygÄ±sÄ± ve sofra saygÄ±sÄ±. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…