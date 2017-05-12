Siz de sevdiklerinizi en anlamlÄ± Cuma mesajlarÄ±yla mutlu edin

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in mÃ¼barek olan Cuma gÃ¼nÃ¼nde sizler de sevdiklerinize Ã¶zel ve anlamlÄ± mesajlar yollamak istiyorsanÄ±z haberimizde yer alan mesajlara bakabilirsiniz

Cuma gününe özel mesajlarlar derleme:

Dua damlalarÄ± gönlünüze dolsun, dualarÄ±nÄ±z kabul cumanÄ±z hayÄ±r olsun. Selam ve dua ile...

Bu cuma mesajÄ± benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. HayÄ±rlÄ± cumalar...

Cuma yine geldi bereketi ile. Her hafta gelsin hürmeti ile. Ellerini göÄŸe açÄ±p iman edene, hayÄ±rlÄ± cumalar olsun dua edene.

CumanÄ±n hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'Ä±n rahmeti üzerinize olsun. CumanÄ±z selam ve dua ile dolsun.

Ä°manÄ±na sadÄ±k, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratÄ±na ulaÅŸan kullardan olmak dileÄŸiyle. CumanÄ±z mübarek olsun.

Allah'Ä±m! AkÅŸama ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi sabaha, sabah ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi de akÅŸama ulaÅŸmayÄ± nasip eyle. Hastalara ÅŸifa, dertlilere derman eyle.

Sevgi ne günle ne de zamanla sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. Eller göÄŸe dua için açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda akÄ±la ilk gelen dostlardÄ±r. HayÄ±rlÄ± cumalar...

GüneÅŸin kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±yla aydÄ±nlanan, ateÅŸiyle süzülen, herkese nasip olmasÄ±nÄ± dilediÄŸimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. HayÄ±rlÄ± cumalar...

Yükü sevgi, özü saygÄ±, süsü hoÅŸgörü olan cuma gününüz mübarek olsun!

SevdiÄŸiniz için bir kere mutlu olup, bin kere piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sevgiyi yaÅŸamamanÄ±z dileÄŸimle! HayÄ±rlÄ± cumalar...

CumanÄ±z mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydÄ±nlÄ±k, gönlünüz hoÅŸ olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. KurtuluÅŸa erenlerden eylesin.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± daim, kazancÄ±mÄ±zÄ± bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun Ä°nÅŸallah. HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

SevdiÄŸiniz için bir kere mutlu olup, bin kere piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sevgiyi yaÅŸamamanÄ±z dileÄŸimle! DüÅŸleriniz gerçek olsun ama gerçeÄŸiniz asla düÅŸ olmasÄ±n. HayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Allah'Ä±m, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarÄ±na rahmet eyle ve onlarÄ±n katÄ±ndaki hürmeti için dualarÄ±mÄ±za icabet et. Amin, cumamÄ±z mübarek olsun.

SaÄŸanak saÄŸanak rahmet yaÄŸsÄ±n yuvanÄ±za, her gün Resülullah girsin rüyanÄ±za, melekler amin desin dualarÄ±nÄ±za! Dualarda buluÅŸmak dileÄŸiyle, hayÄ±rlÄ± Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateÅŸin kokusunu duyurma. Amin, hayÄ±rlÄ± cumalar dilerim.

Önce yoIIar uzanÄ±r hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… CumanÄ±z mübarek oIsun.

ÖyIe bir dua et ki günahÄ±n tövbenin büyükIüÄŸünden aÄŸIasÄ±n. Åžeytandan yaradana sÄ±ÄŸÄ±nki nefsin seni deÄŸiI; sen nefsini yakasÄ±n. HayÄ±rIÄ± CumaIar.

Allah’Ä±m dilimizden ve gönlümüzden adÄ±nÄ± eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasÄ±nda olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. HayÄ±rlÄ± Cumalar…

Selatü selaya yolladÄ±m Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.

Cuma günleri,duanÄ±n kabul olacaÄŸÄ± bir an vardÄ±rCuma’nÄ±n gündüzü,gecesinden daha kÄ±ymetlidir Allah CumamÄ±zÄ± ve ettiÄŸimiz dualarÄ± kabul etsin inÅŸallah

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan Ä±ÅŸÄ±klarÄ± eksik etme, hayÄ±rlarÄ± görmeyi ve her yaratÄ±lanÄ± senden dolayÄ± sevmeyi nasip et! Amin. HayÄ±rlÄ± Cumalar.

Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana HayÄ±rlÄ± Cumalar

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel ÅŸeylerin menbaÄ±dÄ±r.’ Allah CumanÄ±zÄ± Kabul ve Mübarek Eylesin..

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan baÄŸlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. CumanÄ±z Mübarek Olsun.

Cuma günü vefat eden müminlere ÅŸehit sevabÄ± verilir ve kabir azabÄ±ndan korunur.’ CumamÄ±z Mubarek olsun inÅŸallah.

Allah’Ä±m sen isyan ettirici fakirlikten, azdÄ±rÄ±cÄ± zenginlikten bizleri koru. Sen hakkÄ±mÄ±zda en hayÄ±rlÄ±sÄ± neyse onu nasip eyle! HayÄ±rlÄ± Cumalar.

Rabbim sen unutan kullarindan etme bizi, dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

CumamÄ±z mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun