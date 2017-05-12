Ana Sayfa | YAÅžAM 12/05/2017 10:51

11 MayÄ±s 2017 SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve 11 mayÄ±s tarihli SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re kazanan rakamlar belli oldu

11 MayÄ±s Süper Loto sonuçlar her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da saat 21.15 gibi açÄ±klandÄ±. Süper Loto sonuçlarÄ±:

Ä°ÅŸte kazanan rakamlar: 7-14-35-41-46-47

6 bilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± : 4. Devir /// KiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen ikramiye tutarÄ±: 7.064.638,60 TL

5 bilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± : 66 /// KiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen ikramiye tutarÄ±: 9.436,70 TL

4 bilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± : 4.040 /// KiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen ikramiye tutarÄ±: 165,40 TL

3 bilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± : 82.549 /// KiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen ikramiye tutarÄ±: 14,00 TL

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
cuma gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±

Siz de sevdiklerinizi en anlamlÄ± Cuma mesajlarÄ±yla mutlu edin

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in mÃ¼barek olan Cuma gÃ¼nÃ¼nde sizler de sevdiklerinize Ã¶zel ve anlamlÄ± mesajlar yollamak istiyorsanÄ±z haberimizde yer alan mesajlara bakabilirsiniz

Berat Kandili

En Ã¶zel Berat Kandili mesajlarÄ±

Åžaban ayÄ±nÄ±n 15â€™inde kutlanan Berat Kandilinde siz de sevdiklerinize anlamlÄ± ve Ã¶zel mesajlar gÃ¶ndermek istiyorsanÄ±z haberimizden yararlanabilirsiniz

Berat Kandili

Berat Kandili hangi gÃ¼n Berat Kandili gÃ¼nÃ¼nde neler yapÄ±lmalÄ±

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan ve RamazanÄ±n mÃ¼jdecisi â€˜Berat Kandiliâ€™ 10 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ idrak edilecek