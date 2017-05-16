Ana Sayfa | YAÅžAM 16/05/2017 08:07

Pablo Picasso'nun Nazilerden kurtarÄ±lan tablosu 45 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu

Picasso tablo

Pablo Picasso'nun en Ã¼nlÃ¼ portrelerinden 'Mavi Giysi Ä°Ã§inde Oturan KadÄ±n' 45 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu

Picasso bu eserinde hayatÄ±nÄ±n bir dönemindeki sevgilisi Dora Maar'Ä± resmetmiÅŸti.2. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tabloya Naziler el koymuÅŸ ancak FransÄ±z DireniÅŸ Hareketi savaÅŸçÄ±larÄ± tabloyu Nazilerin elinden kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.2015 yÄ±lÄ±nda Picasso'nun 'Cezayirli KadÄ±nlar' adlÄ± eseri Christie's müzayedesinde 179 milyon dolarlÄ±k rekor bir rakama satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.AltÄ± yÄ±l önce 26 milyon dolara satÄ±lan 'Mavi Giysi Ä°çinde Oturan KadÄ±n', ABD'li bir koleksiyoner tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.Dora Maar ve Picasso dokuz yÄ±l boyunca yoÄŸun bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Picasso tabloyu 1939'da çizmiÅŸti.

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