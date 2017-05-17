Stres Ã§arkÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n sonu olacaktÄ±

DÃ¼nyada yeni bir trend haline gelen stres Ã§arkÄ± ABD'nin Houston kentinde 10 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyordu

Stres çarkÄ±nÄ±n amacÄ± baÅŸlangÄ±çta otistik ya da dikkat bozukluÄŸu olan öÄŸrencilerin konsantre olmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktÄ± ancak bu baharda öÄŸrencilerin sÄ±nÄ±flarÄ±na da girdi.

ABD'nin Houston kentinden bir kadÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±na kaçan demir para büyüklüÄŸündeki stres çarkÄ±nÄ±n bir parçasÄ±nÄ± çÄ±karmak için ameliyat edilmek zorunda kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Facebook hesabÄ±ndan anne babalarÄ± uyardÄ±.

Kelly Rose Joniec, 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte eve dönerken " Eve dönüÅŸ olunda arabayÄ± kullanÄ±rken Britton'un arka koltukta garip bir ÅŸekilde öÄŸürmesini duydum. Aynaya baktÄ±ÄŸÄ±mda, yüzünün kÄ±rmÄ±zÄ±ya dönüÅŸtüÄŸünü ve aÄŸzÄ±ndan salyalarÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm" dedi.

Houston'Ä±n hemen kuzeyinde, The Woodlands'daki Texas Çocuk Hastanesine götürülen çocuÄŸun yutaÄŸÄ±nda bilye büyüklüÄŸünde bir ÅŸeyin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü ve hemen ameliyat yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi söylendi.

Kelly Rose Joniec "Neyse ki, olumlu bir sonuç aldÄ±k, ancak bir süreliÄŸine çok korkutucuydu" diye konuÅŸtu.

Ebeveynler için bazÄ± tavsiyelerde bulunan anne: "Stress çarklarÄ±nÄ±n hiçbirinde yaÅŸa uygun uyarÄ±lar verilmiyor. Bu nedenle bunlarÄ±n boÄŸulma tehlikesi doÄŸurduÄŸu aklÄ±nÄ±zdan çÄ±kmasÄ±n."