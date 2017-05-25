Babalar GÃ¼nÃ¼ ne zaman ortaya Ã§Ä±ktÄ± Babalar GÃ¼nÃ¼ ne zaman

Baba, bir ailenin temeli olarak nitelendirilir. Her yÄ±l Haziran ayÄ±nda kutlanan Babalar gÃ¼nÃ¼ bu yÄ±l ayÄ±n kaÃ§Ä±na denk geliyor? Babalar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni nedir? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Babalar Günü, net bir güne sahip deÄŸildir. Her yÄ±l Haziran ayÄ±nÄ±n üçüncü pazar günü dünya genelinde Babalar Günü olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede Babalar Günü, bu yÄ±l 18 Haziran Pazar günü etkinlikler ve hediyelerle kutlanacaktÄ±r.

BABALAR GÜNÜ NEDÄ°R?

Bir Amerikan Ä°ç SavaÅŸÄ± gazisinin kÄ±zÄ± olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babalarÄ±n da bir günü olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünmekteydi. Dodd'un babasÄ± annelerinin yokluÄŸunda altÄ± çocuÄŸunu tek baÅŸÄ±na büyütmüÅŸtü. BabasÄ±nÄ±n doÄŸum günü olan 5 Haziran'Ä±n Babalar Günü ilan edilmesi için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸ ama bu çalÄ±ÅŸmalar o tarihe yetiÅŸemeyerek kutlamalar haziran ayÄ±nÄ±n üçüncü pazar gününe ertelenmiÅŸtir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayÄ±nda kutlanÄ±r.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane ÅŸehrinde kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 1924 yÄ±lÄ±nda Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Calvin Coolidge kutlamalarÄ± desteklemiÅŸ; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiÅŸtir. 1966 yÄ±lÄ±nda ise o dönemin baÅŸkanÄ± Lyndon Johnson, her yÄ±l haziran ayÄ±nÄ±n üçüncü pazarÄ±nÄ±n Babalar Günü olarak kutlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan bir bildiri yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±r. 1972 yÄ±lÄ±ndaysa baÅŸkan Richard Nixon'Ä±n imzasÄ±yla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiÅŸtir.