En Ã¶zel ve en anlamlÄ± Ramazan ayÄ± mesajlarÄ±

MÃ¼slÃ¼man alemi iÃ§in mÃ¼barek ay olan Ramazan ayÄ± baÅŸladÄ±. Sizler de bu anlamlÄ± ay iÃ§inde sevdiklerinize atacaÄŸÄ±nÄ±z mesajlarla onlarÄ± mutlu etmek istiyorsanÄ±z haberimize gÃ¶z atabilirsiniz

Ramazan ayÄ±na özel sizler için derlenen anlamlÄ± mesajlar:

BaÅŸÄ± rahmet, ortasÄ± merhamet, sonu ise cehennemden azad olan, mübarek Ramazan AyÄ±nÄ±n hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dilerim.

SofranÄ±z afiyetli, paranÄ±z bereketli, kararlarÄ±nÄ±z isabetli, yuvanÄ±z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sÄ±hhatli, dualarÄ±nÄ±z kabul olsun, Ramazan ayÄ±nÄ±z mübarek olsun…

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden saÄŸlÄ±k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neÅŸe eksik olmasÄ±n! Ramazan-Ä± Åžerifleriniz hayÄ±rlÄ± olsun…

Gün batar usul usul…KararÄ±r Gece… Yeniden dogar hersey….Her sey bitti dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayÄ±nÄ±n Gönlünde Huzur kokulu bir Gül kök salmasÄ±na vesile olmasÄ± temennilerimle….

Åžu mübarek ÅŸehr-i Ramazan leyle-i kadri ihate ettiÄŸi için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanÄ±n ömrüne bin ömür katar. HoÅŸgeldin on bir ayÄ±n sultanÄ±.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevlaya yöneldiÄŸi bu mübarek Ramazan AyÄ±'nÄ±n hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dilerim. 'HoÅŸgeldin Ya Åžehr-i Ramazan

Oruç tutan müminin susmasÄ± tesbih, uykusu ibadet, duasÄ± müstecap ve amelinin sevabÄ± da çoktur. HoÅŸ geldin aylarÄ±n en birincisi ey ÅŸehr-i Ramazan

Ramazan ayÄ± mübarek bir aydÄ±r. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kÄ±ldÄ±. O ayda rahmet kapÄ±larÄ± açÄ±lÄ±r, Cehennem kapÄ±larÄ± kapanÄ±r, ÅŸeytanlar baÄŸlanÄ±r. O ayda bir gece vardÄ±r ki, bin aydan daha kÄ±ymetlidir. O gecenin 'Kadir gecesinin' hayrÄ±ndan mahrum kalan, her hayÄ±rdan mahrum kalmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r. HoÅŸgeldin ey gönüllerin sultanÄ± Ramazan.

Ramazan AyÄ±nda Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidi. HoÅŸgeldin Ey Åžehri Ramazan

Ramazanda Derdi kederi Bir köÅŸeye At Huzurla imanla Dolu mutlu Bir Ay YaÅŸa.HoÅŸgeldin Ey Åžehri Ramazan-Ramazan AyÄ±nÄ±n bereketi hanenize hoÅŸgörüsü gönüllerinize sabrÄ± ruhunuza dolsun, HoÅŸgeldin on bir ayÄ±n sultanÄ± Ya Åžehr-i Ramazan

DostluklarÄ±n sevgi ile beslendiÄŸi bu mübarek Ramazan ayÄ±nda gönlünün sevgi ile dolup taÅŸmasÄ±nÄ± dilerim... Mübarek Ramazan ayÄ± kalbini O'nun yoluna koymayÄ± ellerini daim O'nun dergahÄ±na açmaya vesile olsun.. HayÄ±rlÄ± Ramazanlar.

KardeÅŸliÄŸin daimi olduÄŸu, sevgilerin birleÅŸtiÄŸi, dostluklarÄ±n bitmediÄŸi yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yaÄŸmur gibi yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± bu mübarek Ramazan ayÄ±nÄ±n sizlere güzellikler getirmesini dilerim